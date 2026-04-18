Φρανσίσκο: «Εγώ πρέπει να είμαι ο MVP, η δική μου διαδρομή είναι πιο δύσκολη από του Βεζένκοβ»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο στις δηλώσεις του υποστήριξε πως θα έπρεπε εκείνος να αναδειχθεί MVP της EuroLeague φέτος.

Την πιο σημαντική νίκη της στη σεζόν πέτυχε η Ζάλγκιρις, επικρατώντας της Παρί με 85-79, αφήνοντας εκτός 6άδας τον Παναθηναϊκό.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο τοποθετήθηκε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για το βραβείο του MVP της κανονικής διάρκειας τονίζοντας πως εκείνος το αξίζει, καθώς η διαδρομή του ήταν πιο απαιτητική.

Αναλυτικά

«Πρέπει να είμαι ο MVP γιατί δεν έχασα ούτε ένα ματς. Για έναν πλέι μέικερ σε αυτή την ομάδα είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στα πλέι οφ. Το ότι την έφερα μέχρι την πεντάδα είναι κάτι σπουδαίο».



Για τη σύγκριση με τον Βεζένκοβ: «Εκείνος παίζει στον Ολυμπιακό, κάτι που κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά η δική μου διαδρομή ήταν πιο δύσκολη».



Για τον ρόλο του στο παιχνίδι της Ζάλγκιρις: «Εγώ δημιουργώ για τους άλλους, ενώ σε άλλες ομάδες δημιουργούν για τους σταρ. Αντιμετωπίζω συνεχώς πίεση, παγίδες, τον καλύτερο αμυντικό κάθε αντιπάλου και παρ’ όλα αυτά βρίσκω τρόπο να δημιουργώ και να βοηθάω την ομάδα. Το να οδηγείς μια ομάδα σαν τη Ζαλγκίρις στα πλέι οφ, με αυτόν τον τρόπο, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Και γι’ αυτό πιστεύω πως αξίζω το βραβείο».