Το 1996 και το 2011 ο Παναθηναϊκός μπήκε στα play offs της EuroLeague χωρίς πλεονέκτημα έδρας και κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Το ίδιο μοτίβο μοιάζει να επιστρέφει το 2026, με τη Μονακό ως πρώτο εμπόδιο, σε μια διαδρομή που έχει ήδη γράψει ιστορία.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα γνώριμο σταυροδρόμι, έναν... οιωνό, αν προτιμάτε, που συναντάει κάθε 15 χρόνια ακριβώς και σηματοδοτεί το καλύτερο δυνατό σενάριο. Την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού.

Μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές και την πρόκριση στο play-in της EuroLeague, το «τριφύλλι» ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη με τη Μονακό, με φόντο ένα εισιτήριο για τα play offs. Αν όλα κυλήσουν όπως θέλει, τότε θα βρεθεί για ακόμη μία φορά σε μια θέση που στην ιστορία του έχει μετατραπεί σε σημάδι τίτλου. Θα αγωνιστούν στα playoffs με μειονέκτημα έδρας.

Για τους λάτρεις της στατιστικής, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, αλλά ένα μοτίβο ή... πεπρωμένο. Ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει τη EuroLeague και στις δύο προηγούμενες φορές που μπήκε στη διαδικασία των play offs χωρίς το πλεονέκτημα έδρας. Το 1996 και το 2011. Μάλιστα, κάθε φορά, η διαδρομή είχε κάτι το ιδιαίτερο, σχεδόν κινηματογραφικό.

Play offs με μειονέκτημα έδρας ισούται με κούπα κάθε 15 χρόνια

Το 1996 ήταν η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή εκτόξευση. Ο Παναθηναϊκός, χτισμένος για να φτάσει στην κορυφή, μπήκε στα play offs με μειονέκτημα έδρας απέναντι στην Τρεβίζο και στη συνέχεια έπρεπε να περάσει και το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα στο Final Four του Παρισιού. Η σειρά με την Τρεβίζο ήταν ήδη ένα πρώτο crash test, καθώς ξεκίνησε με νίκη στο ΟΑΚΑ, ακολούθησε η βαριά ήττα στην Ιταλία και μετά το do or die παιχνίδι που έγραψε ιστορία, με τον Βράνκοβιτς να «κατεβάζει ρολά» στο τέλος και να στέλνει τον Παναθηναϊκό στο Παρίσι.

Εκεί, σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο Αθήνα παρά Γαλλία, οι «πράσινοι» έκαναν το πρώτο βήμα με ηγέτη τον Ντομινίκ Γουίλκινς και στον τελικό, απέναντι στη Μπαρτσελόνα, χρειάστηκαν μια στιγμή που έχει μείνει χαραγμένη στην ευρωπαϊκή ιστορία. Την τάπα του Στόγιαν Βράνκοβιτς στον Μοντέρο στην τελευταία φάση του τελικού (67-66) για να βρεθεί το τριφύλλι στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, το σενάριο επαναλαμβάνεται σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια. Το 2011, ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά στα play offs χωρίς πλεονέκτημα έδρας, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ. H ιστορία γράφτηκε με πανομοιότυπο τρόπο, καθώς οι «πράσινοι» έκαναν το break στο Παλάου Μπλαουγκράνα στο Game 2 και ολοκλήρωσαν με 3-1 τη σειρά για να προκριθούν στο Final Four της Βαρκελώνης.

Η πορεία ολοκληρώθηκε όπως είχε... μάθει ο Παναθηναϊκός να ολοκληρώνει τέτοιες σημαδιακές χρονιές. Κυριαρχία στον τελικό απέναντι στη Μακάμπι (78-70), με τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ και τον Νίκολας να υπογράφουν το έκτο ευρωπαϊκό αστέρι στη φανέλα του τριφυλλιού.

Κάπου εδώ μπαίνει η… ιδιαιτερότητα της ιστορίας. Δύο φορές μέχρι σήμερα, 1996 και 2011, ο Παναθηναϊκός μπήκε στα play offs χωρίς το πλεονέκτημα της έδρας του στο πλευρό του, αλλά και τις δύο φορές κατέληξε στην κορυφή της Ευρώπης. Αν κάποιος θέλει να το πάει ένα βήμα παραπέρα, υπάρχει και η στατιστική «σύμπτωση» των 15 χρόνων ακριβώς που έχουν μεσολαβήσει.

Τώρα, το 2026, το σενάριο βρίσκεται κοντά στο να παραγματοποιηθεί, με τον δρόμο να περνάει από τη Μονακό και αν συνεχιστεί να οδηγηθεί σε μία ακόμη σειρά με μειονέκτημα έδρας με φόντο το Final Four της Αθήνας.