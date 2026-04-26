Σε ένα ματς που θύμισε ροντέο, η Μπαρτσελόνα επιβίωσε από την αντεπίθεση της Μπασκόνια, επικρατώντας με 92-95 εκτός έδρας και πιάνοντας τους Βάσκους στο 19-9 της βαθμολογίας στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Liga ACB.

Αν κάποιος έβλεπε μόνο το πρώτο πεντάλεπτο, θα πίστευε ότι η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ θα είχε ένα εύκολο βράδυ, καθώς μπήκε στο ματς με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Η Μπασκόνια που όμως, ειδικά μέσα στο σπίτι της, δεν παραδίδεται ποτέ, με τους Λουβαβού-Καμπαρό και Σίμονς να δίνουν το σύνθημα της αντεπίθεσης, μπόρεσαν και είχαν τις απαντήσεις.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ντέρμπι με τους Πάντερ και Σενγκέλια να βγάζουν μπροστά την εμπειρία τους και να δίνουν το σύνθημα για τη νίκη των Καταλανών. Με ένα αναπάντητο σερί 10-0 από τους Μπριθουέλα και Σενγκέλια, το σκορ πήγε στο 78-88. Η Μπασκόνια βέβαια, δεν τα παράτησε έτσι εύκολα και μείωσε στο καλάθι με τον Λουβαβού-Καμπαρό, αλλά χωρίς να έχει αποτέλεσμα η αντεπίθεση με τον Φόρεστ να βρίσκει σίδερο στην προσπάθεια για τρίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 45-47, 69-68, 92-95

Έτσι και οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στο 19-9 της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος. Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν ο Κόμπι Σίμονς με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για την Μπαρτσελόνα ο Τόρνικε Σενγκέλια με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.