Oλυμπιακός: Η ερυθρόλευκη παρακάμερα της πρωτιάς και η μπλούζα Μπαρτζώκα

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έφτιαξε την παρακάμερα της νίκης κόντρα στην Αρμάνι, μαζεύοντας τις πιο όμορφες στιγμές.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Αρμάνι με 85-76 και κατέκτησε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της EuroLeague.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ μάζεψε τις κορυφαίες στιγμές του ματς σε παρκέ και κερκίδα και έφτιαξε την παρακάμερα. Ο κόσμος των Πειραιωτών για άλλη μια φορά δίπλα στην ομάδα, πρόσφερε ένα ζεστό χειροκρότημα στο τέλος. Την παράσταση έκλεψε η μπλούζα αφιερωμένη στον Μπαρτζώκα.

Οι Πειραιώτες πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους που θα προκύψει από το play in, θέλοντας να βρεθούν σε άλλο ένα Final Four τα τελευταία χρόνια.

