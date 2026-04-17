Δείτε πως θα μπορούσε να υπάρξει ένα συναπάντημα Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στα playoffs.

O Παναθηναϊκός θα κλείσει τη regular season της φετινής Euroleague με εντός έδρας ματς στο T-Center με την Εφές απόψε (17/4, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta). Με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί οι πράσινοι έχουν πιθανότητες να συναντηθούν με τον Ολυμπιακό στα playoffs και να έχουμε ελληνικό εμφύλιο.

Οι Πειραιώτες τερμάτισαν πρώτοι στη regular season και έτσι θα παίξουν με τον 8ο που θα προκύψει από το play in. Πλεονέκτημα έδρας στα playoffs φυσικά θα έχει η ομάδα του Μπαρτζώκα που τερμάτισε πρώτη.

Τα αποτελέσματα για να έχουμε ελληνικό εμφύλιο στα playoffs

Αν το τριφύλλι τερματίσει 7ο στην κανονική διάρκεια και χάσει στο πρώτο play in, τότε θα έχει μια τελευταία ζαριά για τα playoffs, εκεί που αν νικήσει στο εντός έδρας ματς του θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στα playoffs.

Αν τερματίσει 8ο στη regular season για να παίξει με τον Ολυμπιακό, πρέπει να χάσει στο πρώτο play in εκτός έδρας την ομάδα που θα τερματίσει 7η και στην συνέχεια να νικήσει εντός έδρας την ομάδα που θα προκύψει από το 9-10.

Σε περίπτωση που τερματίσει 9ος θα πρέπει να πάρει το πρώτο play in στην έδρα του και να νικήσει και στο δεύτερο play in εκτός έδρας τον χαμένο του 7-8.

Τέλος αν τερματίσει 10ος χρειάζεται δύο εκτός έδρας νίκες σε δύο ματς play in για να πάρει την 8η θέση και να βρει τον Ολυμπιακό στους 8.

Τα σενάρια για την τελική κατάταξη της regular season

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 7ος εάν:

Νικήσει την Αναντολού Εφές και νικήσει η Ζάλγκιρις την Παρί στο Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 8ος εάν:

Χάσει από την Αναντολού Εφές και χάσουν επίσης η Μονακό από τη Χάποελ εντός έδρας και η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν επίσης εντός έδρας.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 9ος εάν: