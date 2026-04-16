Ολυμπιακός: Η 12άδα για το ματς με Αρμάνι
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Αρμάνι για την 38η και τελευταία αγωνιστική, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίζει για την 12άδα που θα παρατάξει απέναντι στην ιταλική ομάδα.
Εκτός 12άδας πέραν των τραυματιών Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς, έμειναν οi, Φρανκ Νιλικίνα και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Ο Νιλικίνα είχε μείνει εκτός και στο παιχνίδι απέναντι στη Χάποελ, τότε όμως λόγω γαστρεντερίτιδας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέξει να κατεβεί με δύο πλέι μέικερ, τους Τόμας Γουόκαπ και Κόρι Τζόσεφ.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού
PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ
SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ
SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ
PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς
C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Μουστάφα Φαλ
