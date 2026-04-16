Ο Πάμπλο Λάσο μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στην Euroleague.

Η Αναντολού Εφές θα δώσει στο «Telekom Center Athens» το τελευταίο της παιχνίδι τη φετινή σεζόν στην Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Ισπανό τεχνικό να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την ελληνική ομάδα.

«Είναι το τελευταίο μας παιχνίδι στη EuroLeague αυτή τη σεζόν. Για τον Παναθηναϊκό είναι αναμφίβολα ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Θέλουν να καταλάβουν την καλύτερη δυνατή θέση στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με παίκτες επιπέδου MVP σχεδόν σε κάθε θέση, με τεράστιο δυναμικό και καθοδηγείται από έναν εξαιρετικό προπονητή» είπε αρχικά ο Πάμπλο Λάσο και συνέχισε:

«Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίζεις μια τέτοια ομάδα. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε απέναντι σε μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων δύο-τριών ετών, πρέπει να αγωνιστούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο γήπεδο.»

Από τη πλευρά του ο Ερκάν Γιλμάζ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι το τελευταίο μας παιχνίδι στη φετινή EuroLeague και θέλουμε να κλείσουμε όμορφα τη σεζόν με μια νίκη. Επίσης, είμαστε ευγνώμονες στους πιστούς φιλάθλους της Εφές που μας στήριξαν τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής σεζόν στη EuroLeague. Ελπίζω να τους κάνουμε περήφανους στο υπόλοιπο του τουρκικού πρωταθλήματος»