Μπαρτζώκας: «Ο Χολ ζήτησε αλλαγή στο τέλος για να μπει ο Μιλουτίνοφ να κάνει τα ριμπάουντ που έπρεπε να κάνει»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι, την πρώτη θέση, τη νοοτροπία των παικτών του και πολλά ακόμη.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Αρμάνι στο ΣΕΦ με 85-76 για την 38η και τελευταία αγωνιστική της EuroLeague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης με τους Ιταλούς στάθηκε στην πρωτιά της κανονικής διάρκειας, αποθέωσε τους παίκτες του και έκανε ειδική αναφορά στους Χολ και Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι μιας πραγματικά εξουθενωτικής κανονικής διάρκειας στην EuroLeague. Ανταγωνιστήκαμε σπουδαίους νατιπάλους. Είδατε σήμερα το ταλέντο που έχει το Μιλάνο και είναι εκτός ακόμα και από τα play-in. Είμαστε ευγνώμονες για το τελικό αποτέλεσμα και την κατάκτηση της πρώτης θέσης της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. Είναι η τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια που το καταφέρνουμε. Αυτό δείχνει πραγματική συνέπεια και ότι σε αυτόν τον σύλλογο υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι πραγματικοί επαγγελματίες και δουλεύουν πολύ σκληρά δίνοντας μεγάλη βοήθεια στην ομάδα. Οπότε η κανονική διάρκεια έληξε σήμερα και πρέπει να δούμε τον αντίπαλό μας στα playoffs και να προετοιμάσουμε αυτά τα παιχνίδια, όπως κάνουμε πάντα με επαγγελματισμό».

Για την 3η φορά σε 4 χρόνια που τερμάτισαν πρώτοι και πώς θα φτάσουν ως το τέλος: «Πάντα είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Εδώ υπάρχει το know how από τον οργανισμό. Είναι πολλά τα χρόνια σε αυτό το επίπεδο ο Ολυμπιακός. Παίζοντας final four, παίζοντας κρίσιμα παιχνίδια, διεκδικώντας τίτλους. Αυτό ο οργανισμός συνέχεια βελτιώνεται. Ελπίζω και το όλο event εδώ και η εμπειρία με το νέο ΣΕΦ να είναι ακόμα καλύτερα για τον κόσμο μας, που θα είναι. Αυτό εκτιμήθηκε από τον κόσμο. Ήταν πάρα πολλά τα sold out φέτος. Η υποστήριξη που είχαμε στις πιο περίεργες και δύσκολες έδρες, ακόμα και στο Ντουμπάι, ήταν κάτι που εκτιμώ βαθιά. Αν με ρωτάτε για τη σεζόν, στα βασικά μας πλάνα ήταν ο Κίναν Έβανς, που δυστυχώς τραυματίστηκε πάλι και ήταν μεγάλο σοκ γιατί αποτελούσε σημαντικό κομμάτι του πλάνου μας για φέτος. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους προέδρους μας γιατί δεν μας άφησαν ούτε μία μέρα χωρίς θέληση και προσπάθεια να μας ενισχύσουν. Κάναμε τέσσερις κινήσεις μέσα στη σεζόν, συν τις μεταγραφές, συν τις ανανεώσεις και είχαμε ένα βάθος τέτοιο που έπαιξε σίγουρα ρόλο. Χάσαμε τόσους παίκτες από τραυματισμούς όμως η ομάδα συνέχισε να κερδίζει. Αυτό έχει σίγουρα σχέση με το βάθος της ομάδας».

Για το πώς χαρακτηρίζει την πρωτιά ο ίδιος με βάση τα όσα αντιμετώπισε η ομάδα: «Βοήθησε όλος ο σύλλογος. Ξέρετε πάντα υπάρχουν αυξομειώσεις στην αποδοχή των ρόλων. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα αυτήν τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σήμερα, πιστεύω θα το καταλάβατε, είχαμε τρεις παίκτες οι οποίοι διεκδικούσαν ατομικούς τίτλους. Ταυτόχρονα εμείς πρεσβεύουμε το ομαδικό μπάσκετ. Είμαστε πρώτη ομάδα σε τελικές πάσες στη διοργάνωση για μια ακόμη χρονιά. Αυτή η ισορροπία, γιατί όλα τα παιδιά σε αυτό το επίπεδο έχουν μεγάλο “εγώ”, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ταυτόχρονα η εξατομίκευση του σπορ από γραφεία, πρακτορεία, από τα Μέσα, είναι κόντρα σε αυτό που πρεσβεύουν οι προπονητές στην Ευρωλίγκα. Εμείς θέλουμε να φτιάχνουμε ομάδες και όλοι κοιτούν τον εαυτό τους. Τι νούμερα έχουν, να βρουν το επόμενο συμβόλαιό τους. Ακούτε για μεταγραφές που γίνονται ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η σεζόν. Λένε ποιος κλείνει ποιον. Ακόμα και σε ομάδες που διεκδικούν. Ότι θα φύγει ο ένας από τη μία και θα πάει αλλού. Οπότε όλο αυτό είναι ένα σύστημα που έχει έρθει από την Αμερική και καθιερώνεται και εδώ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτήν τη στιγμή».

Για το αν όλα αυτά δεν αναγνωριστούν αν δεν έρθει ο τίτλος: “Να σε διακόψω πριν κάνεις την ερώτηση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τα καταλαβαίνω απόλυτα. Ξέρω σε ποια ομάδα είμαι και σε ποια χώρα. Γενικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το μόνο που μετράει είναι η κατάκτηση του τίτλου. Εγώ όμως επειδή ζω μία καθημερινότητα εδώ με τους συνεργάτες μου και ξέρω τι προσπάθεια έχει γίνει. Οι φυσικοθεραπευτές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατροί, τα γραφεία εδώ. Ακόμα και οι πρόεδροι ξέρετε πόσα μίτινγκ έχουν κάνει στο γραφείο τους ενώ θα μπορούσαν να είναι διακοπές, ή με τις οικογένειές τους; Επειδή γνωρίζω τι προσπάθεια γίνεται, εγώ εκτιμώ αυτό εδώ πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει αν δεν εκτιμάται από άλλους».

Για το αν θα έπρεπε μέσα στις αλλαγές που φέρνει η EuroLeague να δίνει μεγαλύτερη αίγλη στον πρώτο της κανονικής περιόδου, όπως στο NBA: «Οι Αμερικανοί το κάνουν αυτό στο NBA. Στο κολλεγιακό πρωτάθλημα που είναι πολύ σημαντικό στο αμερικανικό μπάσκετ, παίζεις όλη τη χρονιά σε ένα ματς. Το Ντιουκ που ήταν πρώτο φέτος δεν έπαιξε ούτε ημιτελικό. Ευτυχώς ή δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Η ομάδα που είναι πρώτη και πιο σταθερή, επιβραβεύεται παίζοντας το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της και ένα παραπάνω αν χρειαστεί στα playoffs. Στο Final Four δεν έχει καμία σημασία. Ξεκινάς από την αρχή. Και μάλιστα συχνά έχεις μεγαλύτερη πίεση γιατί όλοι έχουν προσδοκίες από εσένα. Εμένα το Final Four μου αρέσει πολύ ως διοργάνωση. Πιστεύω ότι είναι όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ εκεί. Συχνά δεν το παίρνει η πιο καλή και συνεπείς ομάδα, κάποιες ναι. Λίγες όμως. Συχνά πηγαίνει η ομάδα με τη λιγότερη πίεση και το παίρνει. Η ομάδα που είναι πιο υγιής και πνευματικά καλά».

Για το αν η τακτική και προπονητική αρτιότητα του Ολυμπιακού μαζί με την πεποίθηση πως δεν μπορεί να ηττηθεί σε σειρά αγώνων από κανέναν, είναι οι πιο σημαντικές παρακαταθήκες της ομάδας: «Στο πρώτο σκέλος συμφωνώ. Εσείς που ασχολείστε το ξέρετε, ότι έτσι είναι. Πανευρωπαϊκά, έχουμε έναν τρόπο που παίζουμε που τυγχάνει εκτίμησης, ας μην κρυβόμαστε. Για το δεύτερο σκέλος, κανέναν δε φοβόμαστε, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεδομένα έχουμε πάρει το εισιτήριο για το final four. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, άλλωστε τις περισσότερες φορές έχουμε προκριθεί στο 5ο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει πως είναι τέτοιο το επίπεδο που πρέπει να ματώσεις για να φτάσεις στο final four. Εγώ χαίρομαι που ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει τόσο μπασκετικό κοινό, που εκτιμάει παίκτες που δεν φαίνονται στα νούμερα. Δείχνει περισσότερο την υποστήριξή της. Είναι προφανές, ότι ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και αυτό εκτιμάται. Η δημοφιλία του μπάσκετ στην Ελλάδα να πω ότι είναι σε ίδιο επίπεδο με το ποδόσφαιρό; Υπερβάλλω; Ίσως, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι το μπάσκετ παίζεται πιο ανοιχτά, παντού. Όλο σε καλύτερο επίπεδο και σε μεγαλύτερες αγορές. Το ότι εμείς τα καταφέρνουμε και χαίρουμε εκτίμησης είναι κάτι που μας κάνει χαρούμενους».

Για τα 40 ριμπάουντ και τον κορυφαίο ριμπάουντερ στην Ευρωλίγκα: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Νίκολα γιατί είναι σημαντικός τίτλος αυτός του κορυφαίου ριμπάουντερ. Κυρίως με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, αλλά και με τον τρόπο που εμείς χειριζόμαστε το ρόστερ. Δεν υπάρχει κανένας παίκτης μας να παίζει 35 λεπτά όπως ξέρετε. Οπότε τα δικά μας νούμερα είναι ίσως πιο ουσιαστικά. Παίζεις λιγότερο και έχεις μεγαλύτερα νούμερα. Το έχουν αποδεχθεί αυτό οι παίκτες γιατί μέσα στο μυαλό είναι αυτός ο τρόπος για να πας μακριά. Να μην τραυματιστείς, να είσαι φρέσκος, αλλά και να παίζεις σε μία ομάδα τέτοιου επιπέδου. Αν δεν έχει βάθος στο ρόστερ σου δυστυχώς η Ευρωλίγκα σε εκθέτει».

Για το αν ήταν στόχος η πρώτη θέση και αν η φετινή ήταν η καλύτερη πορεία σε regular season από όλες: «Δεν ήταν στόχος η πρώτη θέση. Στόχος ήταν να μπούμε στα playoffs. Ξεκινώντας η χρονιά και με τα προβλήματα που εμφανίστηκαν με τον τραυματισμό του Έβανς ήμασταν ελλιπείς τότε και το ρεκόρ μας ήταν 8-7. Ήμασταν 11οι και ποτέ δεν είχαμε μακρινούς στόχους. Κοιτούσαμε κάθε παιχνίδι χωριστά, φυσικά με στόχο να μπούμε στα playoffs. Αν είναι δυνατόν να αποφύγουμε την 7η θέση και τα play-in. Αν τα καταφέρναμε σε αυτό, να είχαμε και το πλεονέκτημα έδρας. Αφού έγινε και αυτό αν μπορούσαμε και περνούσε από το χέρι μας κυνηγήσαμε και την πρώτη θέση. Βοήθησε και το ότι η Φενέρμπαχτσε που ήταν μπροστά έχασε παιχνίδια. Θέλαμε να βγούμε πρώτοι, αλλά όχι από την αρχή της χρονιάς. Για το αν ήταν κορυφαία πορεία μας, δεν μπορώ να το αποτιμήσω. Ο ανταγωνισμός ήταν σίγουρα περισσότερος από ποτέ. Οι ομάδες ήταν 20 και όλες βελτιώνονται κάθε χρόνο. Ο ανταγωνισμός ήταν τρομερός. Στην ουσία ίσως σαν αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Σαν μπάσκετ που παίχτηκε, δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω πως έχουμε παίξει πιο ολοκληρωτικές χρονιές στην Ευρωλίγκα. Δυστυχώς τα πολλά μπες-βγες παικτών μειώνουν την ομοιογένεια μιας ομάδας. Ασφαλώς όμως είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Για την επιστροφή του Φαλ στο ΣΕΦ και τη συμμετοχή του Χολ: «Δεν είναι πονοκέφαλος ο Χολ. Είμαι πολύ χαρούμενος με την εξέλιξή του. Ούτως ή άλλως έχει τρομερά προσόντα. Θα σας πω ότι ζήτησε αλλαγή στο τέλος ενώ ήταν εξαιρετικός, για να μπει ο Μιλουτίνοφ να κάνει τα ριμπάουντ που έπρεπε να κάνει. Για εμένα αυτό είναι πιο σημαντικό από το να παίζει καλά. Είναι ανεκτίμητο να το βρεις ως προσωπικότητα και με συγκίνησε πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικός ο Φαλ σε όλες τις κατακτήσεις μας σε τίτλους τα προηγούμενα χρόνια. Η επιστροφή μετά από ρήξη χόνδρου είναι εξαιρετικά δύσκολη, πόσο μάλλον για έναν παίκτη 2,20 και 120 κιλά. Στη βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά σπάνιο να γυρίσεις. Με τη δουλειά που έχει κάνει ο ίδιος και μία ομάδα φυσικοθεραπευτών γύρω του πρωί μεσημέρι βράδυ, τον βοήθησαν πάρα πολύ. Το ότι είναι εδώ, είδατε και με τη Χάποελ τι επίδραση είχε στο παιχνίδι».

Για την “κατάρα” της πρώτης θέσης και αν θα ήθελε να διαλέξει αντίπαλο: «Νομίζω καταλαβαίνετε ότι η απάντηση είναι διαδικαστική. Καταρχήν αν πίστευα την κατάρα θα είχα κοιτάξει να μην κερδίσουμε σήμερα. Επομένως δεν ισχύει αυτό. Επίσης σπάσαμε μία κατάρα πως όταν παίξεις πέμπτο παιχνίδι στην έδρα του αντιπάλου, χάνεις. Εκείνη τη χρονιά και η Φενέρμπαχτσε και εμείς, κερδίσαμε την Μπαρτσελόνα στο πέμπτο ματς έξω και τη σπάσαμε αυτήν την κατάρα. Είμαστε εδώ να σπάσουμε την επόμενη αν μπορούμε. Τώρα για το άλλο θέμα που λέτε όσον αφορά τον αντίπαλο πώς να διαλέξεις είναι τόσο ισχυρές όλες οι ομάδες. Όλες ακόμα και αυτές που θα προκύψουν τα Play-In. Πολλές από αυτές έχουμε χάσει ή είχαμε δύσκολα παιχνίδια. Πολλές από αυτές θα έρθουν σε καλύτερο ρυθμό από τα Play-In γιατί θα έχουν παίξει ένα ή δύο παιχνίδια και θα μπουν κατευθείαν σε αντίθεση με εμάς που έχουμε ένα παιχνίδι την Κυριακή και ένα το άλλο Σάββατο για το ελληνικό πρωτάθλημα, όχι ίδιας έντασης και ποιότητας. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε ομάδα γιατί πιστεύουν ότι όλοι είναι πολύ δυνατοί. Αυτό όμως που είπα και προχθές γιατί ακούω διάφορες αναλύσεις από τους συναδέλφους σας, από πολλούς που κάνουν podcast και λένε ο Ολυμπιακός πρέπει να αποφύγει αυτόν γιατί είναι δυνατός, να αποφύγει τον Παναθηναϊκό για αυτό το λόγο και σκέφτομαι γιατί δε γράφουν ένα άρθρο για αυτούς πρέπει να αποφύγουν την πρώτη ομάδα της βαθμολογίας; Με βάση τα αποτελέσματα είμαστε οι καλύτεροι. Άρα ας μείνουμε σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον οποιοδήποτε και θα έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Αυτό».

Για το κενό που έχουν μέχρι τα playoffs, αν είναι θετικό ή αρνητικό: «Θα αποδειχθεί, θα κάνουμε δυνατές προπονήσεις. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα δύο παιχνίδια που μας μένουν στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο πιο σοβαρά γίνεται. Να χρησιμοποιήσουμε τους παίκτες που θέλουμε να βρουν ρυθμό και να πάμε έτσι, δεν υπάρχει κάτι να σας πω, θα αποδειχθεί. Το είπα και πριν νομίζω πως είναι καλύτερα να παίζαμε συνεχόμενα παιχνίδια και να μπούμε στα Playoffs παρά να μείνουμε έξω. Πέρυσι πριν από το Final Four είχαμε μείνει αρκετές μέρες έξω, νομίζω είκοσι μέρες το οποίο δεν λειτούργησε καλά για εμάς».