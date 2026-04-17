Μιλουτίνοφ: «Το πιο σημαντικό είναι το πώς τελειώνει μια χρονιά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε double-double απέναντι στον Αρμάνι Μιλάνο και υπενθύμισε ότι το πιο σημαντικό είναι το πώς τελειώνει μια χρονιά.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κατάταξης στη EuroLeague για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεκαθάρισε ότι το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι το πώς τελειώνει η σεζόν.

Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ, ανέφερε στο flash interview μετά τη νίκη επί της Αρμάνι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας: «Αισθάνομαι καλά, θέλαμε να τελειώσουμε τη δουλειά και πήραμε τη νίκη. Τώρα θα ετοιμαστούμε για τα playoffs, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος περιμένουμε δύσκολα παιχνίδια. Είμαι χαρούμενος για όλη τη χρονιά μου και που τα πήγα καλά. Όμως το πιο σημαντικό είναι το πώς τελειώνει μια χρονιά και έχουμε μπροστά μας ακόμα αρκετή δουλειά».