Σβεντ: «Δεν με άφησαν να έρθω στη EuroLeague επειδή είμαι Ρώσος»

O Αλεξέι Σβεντ αποκάλυψε τον λόγο που δεν του επιτράπηκε να επιστρέψει στη EuroLeague.

O Aλεξέι Σβεντ μίλησε σε σέρβικα ΜΜΕ και έκανε γνωστούς τους λόγους για τους οποίους έμεινε εκτός EuroLeague. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στον ενδιαφέρον που είχε δείξει για εκείνον ο Ερυθρός Αστέρας και για τις επαφές που είχε με την ομάδα.

Αναλυτικά

«Δεν με άφησαν να έρθω στη EuroLeague λόγω της κατάστασης στη Ρωσία και επειδή είμαι Ρώσος. Ξέρω ποιες χώρες δεν με άφησαν να έρθω, ξέρω τι συνέβη. Μίλησα με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά είναι ξεκάθαρο γιατί δεν με άφησαν να έρθω στην Ευρωλίγκα. Δεν πειράζει, είμαι χαρούμενος έτσι.

Μου λείπει πολύ η EuroLeague, πάντα θέλω να παίζω στην ισχυρότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πρέπει να περιμένουμε, να υπομείνουμε τα πάντα και μετά θα επιστρέψουμε. Δεν είναι καλό για κανένα άθλημα όταν δεν παίζεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φυσικά και θέλουμε να επιστρέψουμε. Αλλά, έχουμε το πρωτάθλημά μας, ελπίζω να επιστρέψουμε σύντομα, δεν εξαρτάται από εμάς να λύσουμε αυτά τα προβλήματα».

Ο Σβεντ έχει αγωνιστεί σε 187 ματς στη EuroLeague με μέσα όρο 16.1 πόντους. 2.6 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ έχοντας φορέσει τις φανέλες των ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Χίμκι και Ντιναμό Μόσχας πριν από τη Ζενίτ. Τώρα αγωνίζεται για λογαριασμό της Ούνιξ Καζάν.