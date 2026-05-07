ΑΕΚ - Μάλαγα: Πόσο άλλαξαν σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό

Δείτε πόσο άλλαξαν η ΑΕΚ με τη Μάλαγα σε σχέση με την περσινή τους μάχη.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη να κοντραριστεί με τη Μάλαγα (22:00) στον δεύτερο ημιτελικό του BCL, θέλοντας να πάρει εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό στην Αθήνα. Οι δύο ομάδες έχουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους σε σχέση με πέρυσι.

Το Gazzetta... εμβαθύνει στις επιλογές των δύο ομάδων στον ημιτελικό και τις συγκρίνει με τις περσινές. Ορισμένες μονάδες είναι ίδιες και συνεχίζουν στα ρόστερ, όμως συναντάμε και κομβικές αλλαγές που άλλαξαν τα σύνολα, προσπαθώντας να μείνουν ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους. Κάτι που έγινε με την πρόκριση στο Final Four.

Πιο γεμάτη η φετινή ΑΕΚ

Αν βάλουμε κάτω όλο το ρόστερ η ΑΕΚ δείχνει πιο γεμάτη σε σχέση με την περσινή σεζόν. Φαίνεται να διαθέτει μεγαλύτερη ποιότητα.

Φέτος η Ένωση στη θέση του point guard υπάρχει ο αρχηγός Φλιώνης που υπήρχε και πέρυσι για βασικός ενώ μπορούν να δώσουν λύσεις Κατσίβελης και Λεκαβίτσιους σε διαφορετικά σχήματα. Πέρυσι κουμάντο έκανε ο Χαμπ στη θέση «1» παίρνοντας βοήθειες από Φλιώνη και Καράμπελα.

Τη σεζόν που διανύουμε στη θέση του shooting guard δεσπόζει ο Μπάρτλεϊ, ίσως η κορυφαία μεταγραφή ομάδας στο BCL και φαβορί για MVP της διοργάνωσης. Πίσω του λύσεις δίνει ο Νάναλι Κατσίβελης και ο Φλιώνης ανάλογα τα σχήματα. Πέρυσι στη θέση «2» κατά κύριο λόγο έπαιζε ο Χάντερ Χέιλ και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Στη θέση του small forward φέτος πλέον ξεκινά βασικός ο Χαραλαμπόπουλος, ενώ χρόνο στη θέση παίρνει ο ποιοτικότατος Νάναλι που άλλαξε επίπεδο την ΑΕΚ με την ποιότητα και την εμπειρία του. Πέρυσι προς το τέλος της σεζόν κατέφτασε ο Ρέιζον Τάκερ, ενώ ο Σι Τζέι Μπράις ήταν εκείνος που επωμίστηκε την ευθύνη στις περισσότερες αναμετρήσεις μέσα στη σεζόν.

Στο «4» για άλλη μια χρονιά εντυπωσιάζει ο Ραϊκουάν Γκρέι που παίζει φυσικά βασικός όπως πέρυσι. Βοήθειες στη συγκεκριμένη θέση δίνει και ο πολύτιμος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας Μπράουν μαζί με τον Κουζμίνσκας που φέτος παίζει ελάχιστα και τον Πετσάρσκι που επίσης παίζει λίγο. Πέρυσι η Ένωση είχε πάλι τον Γκρέι και από πίσω του τον Κουζμίνσκας.

Τέλος η μεγάλη διαφορά φέτος είναι στη θέση του σέντερ. Ο Φίζελ ξεκινά βασικός, όμως ο Μπράουν είναι εκείνος που τελειώνει τα ματς μαζί με τον Γκρέι στο «4» συνθέτοντας ένα τρομερό δίδυμο. Συνεισφέρει από τον πάγκο και ο Σκορδίλης, κάτι που γινόταν και πέρυσι. Tην αγωνιστική περίοδο 2024-25 βασικός σέντερ ήταν ο Γκόλντεν με backup τον Σκορδίλη και τον Γκρέι να αναγκάζεται κάποιες φορές να ανεβεί στο «5».

Η αλλαγμένη Μάλαγα

Φέτος η Μάλαγα ξεκινάει με βασικό point guard τον Κέντρικ Πέρι και έχει για backup τον Αλμπέρτο Ντιάθ που είναι εξαιρετικός αμυντικός. Στο «2» δεσπόζει ο πρώην NBAer Ντουάρτε, η κορυφαία κίνηση των Ανδαλουσιάνων το καλοκαίρι που πέρασε. Πίσω του ο σουτέρ Καλινόσκι.

Small forward ο Τζέιμς Γουέμπ ο και αναπληρωματικός ο Τζόναθαν Μπαρέιρο, αλλά και ο Ντουάρτε που μπορεί να προσφέρει στη θέση αυτή. Power forward οι κύριοι Τάισον Πέρεζ και Τιλί. Τέλος στη θέση του σέντερ υπάρχουν τα θηρία Κράβις και Μπαλτσερόφσκι.

Πέρυσι υπήρχε ο φοβερός Κάρτερ που αναδείχθηκε MVP του Final Four του BCL. Φέτος λείπει. Μαζί του στο «1» έδιναν λύσεις οι Πέρι και Ντίαθ. Στο «2» είχαν Κάμερον Τέιλορ που αγωνίζεται πλέον Βαλένθια, Τζέντοβιτς που συνεχίζει να είναι στην ομάδα και Καλινόσκι.

Small forwards οι Μπαρέιρο και Έτζιμ, ενώ και ο Τέιλορ έδινε λύσεις στο «3». Μια θέση πάνω υπήρχε ο πολύτιμος Οσετκόφσκι και ο Τιλί από τον πάγκο. Και τέλος στη θέση του σέντερ υπήρχε βάθος με Κράβις, Μπαλτσερόφσκι και Σίμα.

Εν κατακλείδι, τεράστια αλλαγή είναι η αποχώρηση των βασικότατων Κάρτερ, Οσετκόφσκι και Τέιλορ, ενώ σπουδαία κίνηση θεωρείται η έλευση του Ντουάρτε.