Παρί Σεν Ζερμέν: Επεισόδια μετα την πρόκριση και έξι συλλήψεις
Αν και αυτή τη φορά ο ημιτελικός δεν είχε 9 γκολ και πρώτο λόγο είχε η άμυνα, η Παρί Σεν Ζερμέν στο Μόναχο έθεσε εκτος συνέχειας τη Μπάγερν (1-1) και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον δεύτερο σερι τελικό... εκεί όπου θα βρει την Άρσεναλ και η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα προσπαθήσει να κρατήσει τα σκίπρα της.
Μετά τη μεγάλη πρόκριση στον μεγάλο τελικό όπως ήταν φυσικό οι οπαδοί των Παριζιάνων βγήκαν να το γιορτάσουν σε διάφορα μέρη της πόλης, κυρίως γύρω από τα Ηλύσια Πεδία. Ωστόσο οι κάποιοι ξέφυγαν και υπήρξαν επεισόδια για χρήση κροτίδων και καπνογόνων.
PSG en finale de la Ligue des champions: des tensions entre policiers et supporters pic.twitter.com/QCi4zQ6jWPMay 6, 2026
Οι αρχές έδρασαν γρήγορα και σύντονα έξι άτομα συνελήφθησαν για χρήση κροτίδων και συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό τη διάπραξη αδικημάτων. Ακόμη σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα Γαλλίκα ΜΜΕ δύο άτομα τραυματίστηκαν στα χέρια από τη χρήση πυροτεχνημάτων, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.
