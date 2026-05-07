Επεισόδια και συλλήψεις σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League.

Αν και αυτή τη φορά ο ημιτελικός δεν είχε 9 γκολ και πρώτο λόγο είχε η άμυνα, η Παρί Σεν Ζερμέν στο Μόναχο έθεσε εκτος συνέχειας τη Μπάγερν (1-1) και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον δεύτερο σερι τελικό... εκεί όπου θα βρει την Άρσεναλ και η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα προσπαθήσει να κρατήσει τα σκίπρα της.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση στον μεγάλο τελικό όπως ήταν φυσικό οι οπαδοί των Παριζιάνων βγήκαν να το γιορτάσουν σε διάφορα μέρη της πόλης, κυρίως γύρω από τα Ηλύσια Πεδία. Ωστόσο οι κάποιοι ξέφυγαν και υπήρξαν επεισόδια για χρήση κροτίδων και καπνογόνων.

Οι αρχές έδρασαν γρήγορα και σύντονα έξι άτομα συνελήφθησαν για χρήση κροτίδων και συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό τη διάπραξη αδικημάτων. Ακόμη σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα Γαλλίκα ΜΜΕ δύο άτομα τραυματίστηκαν στα χέρια από τη χρήση πυροτεχνημάτων, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.