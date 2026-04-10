Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας στα ματς της Euroleague.

Μπορεί το πρόγραμμα να μην έχει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά περιλαμβάνει σημαντικά ματς στη μάχη που γίνεται για πλεονέκτημα έδρας, πρώτη εξάδα και απευθείας είσοδο στα playoffs αλλά και το play in.

Ξεχωρίζει η μάχη της Μονακό με τη Μπάρτσα, τα παιχνίδια της Ντουμπάι και της Ζάλγκιρις που... καίγονται, αλλά και η εκτός έδρας αποστολή του Ερυθρού Αστέρα στη Βιλερμπάν.

Το βράδυ θα έχει γίνει πιο καθαρό το τοπίο στη βαθμολογία πριν την καθοριστική τελευταία αγωνιστική της regular season στη Euroleague.

Το σημερινό πρόγραμμα

Μονακό – Μπαρτσελόνα (20:30, Novasports 4)

Dubai BC – Εφές (21:00, Novasports 2)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (21:30, Novasports 5)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (21:30, Novasports Prime)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (21:45, Novasports Start)

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 25-12 Βαλένθια 24-13 Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 Φενέρμπαχτσε 23-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14 Ζάλγκιρις 21-15 Παναθηναϊκός 21-15 Μονακό 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-16 Dubai Basketball 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρτίζαν 15-21 Παρί 15-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 11-25 Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).