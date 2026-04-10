Ο Πέδρο Μαρτίνεθ εξέφρασε την αντίθεσή του στον τρόπο που χαρακτήρισε ο Εργκίν Άταμαν την εμφάνιση της Βαλένθια λέγοντας ότι θα μπορούσε να νικήσει και τους Λέικερς.

Η ήττα από τη Βαλένθια στέρησε οριστικά στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να κοιτάξει προς την τετράδα και μαζί να κάνει δικό του το πλεονέκτημα έδρας στα φετινά play offs και πλέον οι «πράσινοι» δεν κρατούν την τύχη στα χέρια τους.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ διαφώνησε με τις τοποθετήσεις του Εργκίν Άταμαν και κράτησε χαμηλά την μπάλα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Αναλυτικά

Για το σχόλιο του Εργκίν Άταμαν ότι η Βαλένθια θα μπορούσε να νικήσει και τους Λέικερς είπε: «Με ρωτάτε γι’ αυτό, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε την ευθύνη που έχουμε ως προπονητές. Θέλετε να σας δώσω έναν (σ.σ. τίτλο); Δεν είναι κομπλιμέντο, είναι ένα ακατάλληλο σχόλιο. Δεν βγάζει κανένα νόημα» και συνέχισε: «Δεν θέλω να δώσω δημοσιότητα σε ένα σχόλιο που στην ουσία αφορά την αποδοχή της ήττας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους κερδίσαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους νικούσαμε ξανά μεθαύριο. Είναι μια σπουδαία ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες».

Για τη νοοτροπία της ομάδας και το σεβασμό του στον κόουτς Άταμαν: «Είμαστε μια ταπεινή ομάδα, σχεδόν όλοι κάνουμε το ντεμπούτο μας σε αυτή τη διοργάνωση. Το να λέγονται τέτοια πράγματα… Απόλυτος σεβασμός στον αντίπαλο κόουτς, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει».

Για τα πρόσφατα αποτελέσματα και τη νοοτροπία των παικτών του: «Είμαστε η ίδια ομάδα που έχασε από την Μπαρτσελόνα. Δεν είμαστε ανίκητοι. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες που δουλεύουν σκληρά και έχουν υψηλές φιλοδοξίες. Αλλά δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά μην περιμένετε από μένα να ακολουθήσω. Δεν είναι στον χαρακτήρα μου και δεν θεωρώ ότι είναι το σωστό».