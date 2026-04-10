Άταμαν: « Η Βαλένθια αν έπαιζε έτσι κόντρα στους Λέικερς θα κέρδιζε - Ελπίζω να μην την αντιμετωπίσουμε στα play offs»
Η ήττα από τη Βαλένθια στέρησε οριστικά στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να κοιτάξει προς την τετράδα και μαζί να κάνει δικό του το πλεονέκτημα έδρας στα φετινά play offs και πλέον οι «πράσινοι» δεν κρατούν την τύχη στα χέρια τους.
Ο Εργκίν Άταμαν μίλησει με τα καλύτερα λόγια για το μπάσκετ της Βαλένθια, ωστόσο επεσήμανε μία προβληματική κατάσταση που συνάντησε στα αποδυτήρια.
Αναλυτικά
«Η Βαλένθια έπαιξε φανταστικά σήμερα και δεν βρήκαμε τρόπο να απαντήσουμε στον ρυθμό της και στο επιθετικό της πνεύμα. Ίσως ήμασταν και κουρασμένοι από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, αλλά άξιζαν 100% τη νίκη. Εμείς παλέψαμε, όμως απόψε πιστεύω ότι ακόμα κι αν η Βαλένθια έπαιζε κόντρα στους Λέικερς με αυτό το μπάσκετ, θα τους κέρδιζε.
Έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή, προετοιμάστηκαν πολύ καλά και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς βρήκαν τέτοιο ρυθμό μόλις 48 ώρες μετά το παιχνίδι με τη Μονακό. Ήταν πολύ συγκεντρωμένοι. Έκαναν πολύ καλό παιχνίδι ο Μοντέρο, ο Ρίβερς και ο Κοστέλο, που βρήκαν ρυθμό από το τρίποντο. Ήταν πολύ αθλητικοί και κυριάρχησαν και στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτό το παιχνίδι εδώ ήταν το πιο δύσκολο για εμάς και ελπίζω να μην τους αντιμετωπίσουμε στα playoffs.
Θέλω επίσης να προσθέσω ότι ήταν εξαιρετικός ο καιρός, η ατμόσφαιρα και η αρένα είναι πραγματικά φοβερή, η καλύτερη που έχω δει. Όμως θέλω να καλέσω τον νέο CEO της EuroLeague, που θέλει να τη συνδέσει με το NBA, να έρθει να δει τα αποδυτήρια των προπονητών, που ήταν σαν αποθήκη. Ήταν έλλειψη σεβασμού. Μπορεί να έρθει να το δει από κοντά. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Τον καλώ να έρθει και να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Η εικόνα της EuroLeague είναι πολύ σημαντική. Και άλλοι φίλοι μου έχουν παραπονεθεί γι’ αυτό. Ας οδηγήσει 2-3 ώρες από τη Βαρκελώνη για να δει το συγκεκριμένο σκηνικό και να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Οι προπονητές της Ευρωλίγκας δεν θα έπρεπε να προετοιμάζονται σε χώρο που είναι σαν αποθήκη. Καμιά φορά μερικές αλήθειες πονάνε».
