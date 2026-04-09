Πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη Βαλένθια καθώς ο Ντίνος Μήτογλου ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Ντίνος Μήτογλου δύσκολα θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση κόντρα στην Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ/σέντερ ένιωσε στομαχικές διαταραχές και επέστρεψε στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δύσκολα θα αγωνιστεί στο ματς δημιουργώντας ένα μεγάλο πρόβλημα στις τάξεις του Παναθηναϊκού.