Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Μήτογλου πριν από το τζάμπολ!
Πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη Βαλένθια καθώς ο Ντίνος Μήτογλου ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Ντίνος Μήτογλου δύσκολα θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση κόντρα στην Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague.
Λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ/σέντερ ένιωσε στομαχικές διαταραχές και επέστρεψε στα αποδυτήρια.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δύσκολα θα αγωνιστεί στο ματς δημιουργώντας ένα μεγάλο πρόβλημα στις τάξεις του Παναθηναϊκού.
