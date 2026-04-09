Ολυμπιακός: Η 11άδα κόντρα στη Χάποελ
Ο Ολυμπιακός, μετά το πρόβλημα του Φρανκ Νιλικίνα, έχει 11 παίκτες διαθέσιμους για το παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ (19:30).
Ο Νιλικίνα ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και θα μείνει εκτός από το παιχνίδι, ενώ εκτός είναι και ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο οποίος έχει ακολουθήσει μεν την αποστολή, αλλά δεν είναι δηλωμένος στο ρόστερ της Euroleague.
Έτσι, ο Ολυμπιακός θα κατεβεί με 11άδα στο παιχνίδι, η οποία απαρτίζεται από τους Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ και ΜακΚίσικ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.