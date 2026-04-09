Ο Ολυμπιακός έχει 11 παίκτες διαθέσιμους για το ματς απέναντι στη Χάποελ.

Ο Ολυμπιακός, μετά το πρόβλημα του Φρανκ Νιλικίνα, έχει 11 παίκτες διαθέσιμους για το παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ (19:30).

Ο Νιλικίνα ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και θα μείνει εκτός από το παιχνίδι, ενώ εκτός είναι και ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο οποίος έχει ακολουθήσει μεν την αποστολή, αλλά δεν είναι δηλωμένος στο ρόστερ της Euroleague.

Έτσι, ο Ολυμπιακός θα κατεβεί με 11άδα στο παιχνίδι, η οποία απαρτίζεται από τους Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ και ΜακΚίσικ.