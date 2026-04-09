Ολυμπιακός: Ο τελευταίος αντίπαλός του στην regular season
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω την διαβολοβδομάδα και ετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι του στη κανονική διάρκεια, στο οποίο θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι, καθώς μετά τη νίκη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ βρέθηκε... αγκαλιά με την πρώτη θέση στη βαθμολογία..
Την Πέμπτη (16/4) ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, την τελευταία αντίπαλο του Ολυμπιακού στην regular seson, με το τζάμπολ του αγώνα της 38ης αγωνιστική της EuroLeague να είναι προγραμματισμένο για τις 21:15.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το φινάλε της σεζόν:
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
