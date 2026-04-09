Χωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (19:30) για τη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ (09/04, 19:30) στη Σόφια, και θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών στη Euroleague με σκοπό να κάνει άλλο ένα βήμα για να κατακτήσει την πρώτη θέση στη regular season.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φρανκ Νιλικίνα για το ματς κόντρα στο σύνολο του Ιτούδη. Ο Γάλλος περιφερειακός ταλαιπωρείτα από γαστρεντερίτιδα, κάτι που του επιτρέπει να αγωνιστεί.

Αθήνα έμειναν οι Εβάν Φουρνιέ (στομαχικές διαταραχές), Γιαννούλης Λαρεντζάκης και οι τραυματίες Μόντε Μόρις (μυϊκό σπασμό στην μέση) και Ταιρίκ Τζόουνς (θλάση).

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ και ΜακΚίσικ.