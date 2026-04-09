Παναθηναϊκός: Πρέπει να ορίσει τους κανόνες!

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός AKTOR απέναντι στην καλύτερη ισπανική επίθεση (Βαλένθια) που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στον στόχο του.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4, 21:45) στη Roig Arena θα κληθεί να επιβεβαιώσει την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση τον τελευταίο καιρό απέναντι στη Βαλένθια που αποτελεί την καλύτερη επίθεση του ισπανικού πρωταθλήματος και την τρίτη καλύτερη της Euroleague πίσω από τον Ολυμπιακό και την Παρί!

Οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν απέναντι στη Μπαρτσελόνα χωρίς καμία δόση υπερβολής ισοπέδωσαν την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, που μοιάζει ωστόσο να φυλλοροεί, καθώς είναι ένα σύνολο που έχει μπει σε μεταγραφικό mood (Μόουζες Ράιτ, Σιλβέιν Φρανσίσκο), με παίκτες που μοιάζουν περισσότερο να «καίγονται» για το επόμενο συμβόλαιο τους και λιγότερο για το τώρα.

Γι’ αυτό τον λόγο, όσα είδε ο κόσμος να γίνονται στο παρκέ του Παλάου Μπλαουγκράνα, καλό θα είναι να τα ξεχάσει, το συντομότερο, καθώς το ραντεβού με τη Βαλένθια του εξαιρετικού προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία που απαιτεί άλλη προσέγγιση, αλλά εξίσου καθαρό μυαλό, όπως και απέναντι στους Καταλανούς.

Οι δύο ομάδες έρχονται στο παρκέ από διαφορετικές αφετηρίες, με τους Ισπανούς να εμφανίζονται πιο «απελευθερωμένοι» από ποτέ, παίζοντας ένα μπάσκετ χωρίς φόβο αλλά με πολύ υψηλό κίνητρο για το παρόν και το μέλλον τους. Παρά τις κατά διαστήματα μεταπτώσεις στην απόδοση τους, έχουν βάλει ψηλά τον πήχη και ως τώρα περνούν συνεχώς από πάνω καταρρίπτουν τα... ρεκόρ αποδοτικότητας, όπως ο Αρμάντ Ντουμπλάντις στο επί κοντώ!

Η πρόκληση της συμμετοχής στο Final Four για τους Ισπανούς είναι πολύ μεγάλη, αλλά θα φανεί πλέον και κατά πόσο σε αγώνα που διακυβεύονται πολλά πράγματα θα μπορέσει να ανταποκριθεί, καθώς ως τώρα τα περισσότερα παιχνίδια αποτελούσαν το 3% της διαδρομής της ομάδας στη διοργάνωση. Πλέον η... πίστα μεγαλώνει για τη Βαλένθια, που θα έχει και μεγάλη πίεση.

Το αγωνιστικό προφίλ της ισπανικής ομάδας είναι εντυπωσιακό και ταυτόχρονα επικίνδυνο, καθώς βασίζεται σε έναν καταιγιστικό ρυθμό με πολλές κατοχές που την έχουν φέρει στην κορυφή της επίθεσης στο ισπανικό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας ακόμα και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν πρέπει να ξεγελαστεί, καθώς η πλήρης εικόνα του αντιπάλου περιλαμβάνει και μια από τις κορυφαίες άμυνες, γεγονός που την καθιστά ένα σύνολο ικανό να κάνει τη ζημιά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μάλιστα, το γεγονός ότι έχει κερδίσει δυο φορές τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, είναι κάτι που αποδεικνύει τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης.

Σ’ ένα τέτοιο σκηνικό που διαμορφώνεται η ομάδα του Έργκιν Άταμαν οφείλει να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του ρυθμού και να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους να μετατρέψουν το ματς σε ένα ανεξέλεγκτο «run and gun» παιχνίδι που τους ευνοεί και θα το επιδιώξουν.

Η τακτική του Παναθηναϊκού AKTOR οφείλει να είναι το ίδιο ξεκάθαρη όπως και δυο ημέρες νωρίτερα στη Βαρκελώνη. Απόλυτος έλεγχος του ρυθμού και των κατοχών και «κόψιμο» της δημιουργίας του αντιπάλου είναι τα κυρίαρχα στοιχεία για την ελληνική ομάδα.

Η εμπειρία και το «know-how» του Κώστα Σλούκα από τέτοια παιχνίδια πρέπει να αποτελέσουν το πολύτιμο εργαλείο για να κατευθυνθεί το ματς εκεί που θέλει ο Παναθηναϊκός, ενώ η ενέργεια του Τσέντι Οσμάν στην άμυνα πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για σωστό τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο μόνο όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Σ’ αυτό το κομμάτι της αμυντικής αντίδρασης καταλυτικός θα είναι ο ρόλος και του Τζέριαν Γκραντ, αλλά και του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Οι «πράσινοι» δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουν το παιχνίδι να είναι ανέμελο, πρέπει να το καθοδηγούν και να το ορίζουν οι ίδιοι και όχι ο αντίπαλος.

Η αγωνιστική ποιότητα και η προσωπικότητα είναι τα στοιχεία που θα γείρουν την πλάστιγγα, προς τον Παναθηναϊκό AKTOR, στον οποίο άπαντες έχουν δίψα για να κάνουν άλλο ένα βήμα προς τον στόχο τους, αλλά ξέρουν καλά και οι ίδιοι πως αυτή η δοκιμασία δεν θυμίζει σε τίποτε την προηγούμενη στη Βαρκελώνη.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.