Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την προπόνηση του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, μία μέρα πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τους Ισπανούς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Βαλένθια (09/04, 21:45 LIVE από το Gazzetta) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Έργκιν Άταμαν προπονήθηκε χωρίς προβλήματα στο βοηθητικό γήπεδο «Roig Arena» το απόγευμα της Τετάρτης (08/04) και είναι έτοιμο για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στους Ισπανούς.

Ο Τζέριαν Γκραντ προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού, όπως ήταν και κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπαρτελόνα θέλει να κάνει το 2/2 επί ισπανικού εδάφους, την ώρα που βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 21 νίκες και 15 ήττες.