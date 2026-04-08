Παναθηναϊκός: Με Γκραντ η προπόνηση στη Βαλένθια
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Βαλένθια (09/04, 21:45 LIVE από το Gazzetta) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.
Το σύνολο του Έργκιν Άταμαν προπονήθηκε χωρίς προβλήματα στο βοηθητικό γήπεδο «Roig Arena» το απόγευμα της Τετάρτης (08/04) και είναι έτοιμο για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στους Ισπανούς.
Ο Τζέριαν Γκραντ προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού, όπως ήταν και κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπαρτελόνα θέλει να κάνει το 2/2 επί ισπανικού εδάφους, την ώρα που βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 21 νίκες και 15 ήττες.
Δείτε τα πλάνα του Gazzetta:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.