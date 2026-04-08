Για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Χάιμε Πραντίγια.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια στην Ισπανία, με τον Χαίμε Πραντίγια να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Μίλησε για τη νίκη των «πρασίνων» κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του πρέπει να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χάιμε Πραντίγια:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague. Χθες κέρδισε εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα με κυριαρχία. Έρχονται σε καλή φόρμα και είναι μια εξαιρετική ομάδα παικτών. Ξέρουμε ότι για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε το παιχνίδι και να το κερδίσουμε, θα είναι ένας μακρύς αγώνας.

Θα είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε με το δικό μας ρυθμό. Από εκεί και πέρα, η διαφορά θα κριθεί στις μικρές λεπτομέρειες. Αλλά πιστεύουμε ότι αν η Roig Arena την Πέμπτη είναι όπως ήταν την Τρίτη, θα είναι λίγο πιο εύκολο».