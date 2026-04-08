Στην αδυναμία συγκέντρωσης των παικτών εστιάζει τους λόγους που δείχνει αδύναμη μακριά από τη Μαδρίτη η Ρεάλ, ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αφήνοντας κάθε φορά τη Movistar Arena χάνει μεγάλο μέρος της δύναμης και της ισχύς της και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα με αριθμούς, καθώς δυσκολεύεται να κερδίσει εκτός έδρας.

Ο απολογισμός της με 5 μόλις νίκες και 12 ήττες μακριά από τη Μαδρίτη είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά για να μην πούμε πως είναι και σπάνιο φαινόμενο για τη «βασίλισσα». Η Ρεάλ έχει κερδίσει εκτός έδρας μόνο την Παρτίζαν, τη Βιλερμπάν, την Αναντολού Εφές, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Μπαρτσελόνα.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει αυτό και πρέπει να το σκεφτούμε. Πρόκειται για κενά συγκέντρωσης και με ενοχλεί πραγματικά. Μας έχει συμβεί δύο ή τρεις φορές και η νίκη στα μισά από αυτά τα παιχνίδια θα μας έβαζε στην κορυφή της βαθμολογίας» ανέφερε ο προπονητής της Ρεάλ Σέρτζιο Σκαριόλο, μετά τον αγώνα στη Buesa Arena της Βιτόρια και την ήττα από τη Μπασκόνια, που ήρθε με την κατάρρευση στην τελευταία περίοδο.

Αυτή τη φορά βέβαια με τον Ολυμπιακό έχασε σχεδόν από τα... αποδυτήρια, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν αισθάνθηκαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να απειλούνται από τον αντίπαλο τους.

Η επίδοση της Ρεάλ (5-12) εκτός έδρας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εμφανίσεις της στη Movistar Arena, όπου έχει ηττηθεί μόνο από τον Παναθηναϊκό AKTOR (77-87) και μετράει 17 νίκες σε 18 αναμετρήσεις!

Αυτή η αγωνιστική... διγλωσσία των Μαδριλένων προκάλεσε την εύλογη απορία του πάουερ φόργουορντ της Μονακό Τζαρόντ Μπλόσομγκέϊμ στον προσωπικό του λογαριασμό του «X» όπου έγραψε μετά την ήττα από τη Μπασκόνια: «Δεν ξέρω τι να σκεφτώ για τη Ρεάλ Μαδρίτης με ρεκόρ 5-12 εκτός έδρας... Είναι πολύ καλοί για να έχουν τέτοια προβλήματα εκτός έδρας».

Η τελευταία εμφάνιση στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» απέναντι στον Ολυμπιακό απλώς επιβεβαίωσε πως η Ρεάλ δεν είναι η ομάδα που θα σε τρομάξει μακριά από το γήπεδο της...