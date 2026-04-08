Ο Τσους Μπουένο θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους του NBA, προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με μελλοντική συνεργασία των δύο διοργανώσεων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το athletic, ο CEO της EuroLeague θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες μαζί με τον Managing Director του NBA, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, Γιώργο Αϊβάζογλου στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δύο άνδρες θα συζητήσουν σχετικά με την πιθανή συνεργασία των διοργανώσεων στο μέλλον, καθώς και για το τι μπορεί να φέρει το NBA στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσους Μπουένο:

«Πιστεύουμε ότι όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι στο τραπέζι. Ξέρω τι φέρνει το ΝΒΑ και ξέρω πώς θα ήθελε να λειτουργήσει. Ας συζητήσουμε λοιπόν. Αν βγάζει νόημα όλο αυτό για τις ομάδες, γιατί όχι; Αν βγάζει νόημα, γιατί να μη συζητήσουμε; Και βγάζει νόημα, επιχειρηματικά, μπασκετικά, είναι νωρίς, αλλά θέλω πρώτα να ακούσω το ΝΒΑ. Εμείς είμαστε ανοιχτό σε κάθε σενάριο

Θέλουμε να καθίσουμε όλοι μαζί και να κάνουμε μια συζήτηση, με το NBA, με τους επενδυτές, να δούμε τι θα φέρουν στο τραπέζι. Να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, για να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό οικοσύστημα για το μπάσκετ, την καλύτερη δυνατή λίγκα

Γνωρίζω και τους δύο οργανισμούς. Και ξέρω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσά μας. Οπότε, αν λέω κάτι, το εννοώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τους συνεργάτες μας, γιατί πρέπει να κερδίσουμε για όλους. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα συμφωνίας, είναι ζήτημα θεωρίας. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να είναι όλο αυτό επιτυχημένο. Αν δεν είναι, πολύς κόσμος που επενδύει χρόνο και χρήμα, θα χάσει χρήμα και χρόνο. Πιστεύω ότι οι δύο οργανισμοί θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλο».