Κλείδωσε τον «ξανθό» στο χρονοντούλαπο

Ο Νίκος Παπαδογιάννης βλέπει τον Ολυμπιακό να ξορκίζει τις δεισιδαιμονίες και να τρέχει ακάθεκτος προς το φάιναλ-φορ

Αρνητής των προλήψεων και των δεισιδαιμονιών, ο Ολυμπιακός κλειδώνει στο χρονοντούλαπο τον Γιάννη Ιωαννίδη -που άλλωστε δεν κατέκτησε ποτέ ευρωπαϊκό τίτλο ούτε με τα κόκκινα ούτε με τα κίτρινα- και τρέχει ακάθεκτος για την πρωτιά της κανονικής περιόδου, δίχως να κοιτάζει στα χαμηλότερα στρώματα απ’ όπου θα έρθει ο αντίπαλός του στα πλέι-οφ.

Το εκκωφαντικό διπλό του Παναθηναϊκού στη Βαρκελώνη μοιάζει να ξορκίζει το σενάριο της «εμφύλιας» αναμέτρησης, αλλά αυτό δεν είναι παρά αστερίσκος στον χάρτη του Πειραιά. Όποιο και αν είναι το τελευταίο εμπόδιο πριν από το …ΟΑΚΑ, θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά του Φαλήρου, όπου ο Ολυμπιακός θα μετράει (μάλλον) έντεκα νίκες σερί και άπαιστη διαδρομή μέσα στο έτος 2026. Αρκεί να υπάρχει ανθρωπότητα μέχρι τα τέλη του Απρίλη, διότι δεν είμαι πια και τόσο σίγουρος.

Το καλό νέο για τον Ολυμπιακό είναι ότι κατακτά την πρωτιά δίχως να βγάλει έστω ένα μεγάλο διπλό εκτός Ελλάδας. Ακόμα και αν νικήσει μεθαύριο τη Χάποελ, δεν θα μιλήσει κανείς για «άλωση» ξένης έδρας, αφού η Σόφια είναι το σπίτι όχι του Ιτούδη, αλλά του Βεζένκοφ. Πάει να πει, ότι ο Ολυμπιακός μείωσε στο ελάχιστο τις απρόσμενες απώλειες από ομάδες της δεύτερης σελίδας, αξιοποίησε την έδρα σε βαθμό που πλησίασε το απόλυτο (15-3) και δεν έδωσε δικαιώματα σε μικρομεσαίους να κοτάξουν πάνω από τον ώμο του. Κατά κανόνα, αυτή η συνταγή φέρνει εύκολες προκρίσεις στο φάιναλ.

Το άσχημο για τον Ολυμπιακό μαντάτο, είναι ότι κατακτά την πρωτιά δίχως να βγάλει έστω ένα μεγάλο διπλό εκτός Ελλάδας. Ηττήθηκε στην ανατολική ακτή του Βοσπόρου, σε όλες τις φωταγωγημένες πόλεις της Ισπανίας, στο Κάουνας, στην κόκκινη πλευρά του Βελιγραδίου, στο Μόντε Κάρλο, ακόμα και στο Ντουμπάι. Ο έστι μεθερμηνευόμενον, δεν θα νιώθει βέβαιος για το «μπορώ» εάν χάσει το αβαντάζ στο ξεκινημα των πλέι-οφ και χρειαστεί εκστρατεία πίσω από τις γραμμές του εχθρού όπως έγινε στο παρελθόν (Μονακό, Φενέρ, Βαρκελώνη).

Το ξαναλέω, όμως, ακούγεται παράλογο να φοβάται αυτή η τόσο καλοστημένη και πλήρης ομάδα τον εαυτό της και κάποια πυροτεχνήματα που της έκοψαν τον δρόμο προς την αίθουσα του τροπαίου. Εάν υπάρχει ένα κακό σημάδι στα πεπραγμένα του, αυτό είναι το έλλειμμα αθλητικότητας, το οποίο μπορεί να κοστίσει απέναντι σε αντιπάλους προικισμένους με μούσκουλα και ελατήρια.

Ακόμα και στο μονόπλευρο αποψινό ραντεβού με την τόσο αντιπαθή στο Φάληρο «βασίλισσα», η λυπητερή των ριμπάουντ έβγαλε -10, ενώ η ρέντα των Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ καμουφλάρισε κάποια προβληματάκια. Το σερί 0-18 της δεύτερης περιόδου υπενθύμισε ότι παίζει και αντίπαλος και ότι η εφεδρική πεντάδα είναι απολύτως γήινη όταν ο Φουρνιέ υστερεί. Βεβαίως ο Γάλλος έπαιξε σήμερα ασθενής και άντεξε μόνο 5 λεπτά, στα οποία ο Ολυμπιακός έγραψε μείον 15 πόντους.

Το «σχέδιο Γ» που λέγεται Σακίλ ΜακΚίσικ έδωσε και απόψε τις λύσεις, με ένα έμμεσο τρίποντο, ένα μακρινό δίποντο και ένα κλέψιμο μετά το 35-40. «Μια ζωή αυτό κάνω», υπενθύμισε ο ίδιος, κατάκοπος από τη στιγμή που κουβάλησε ολόκληρο τον Ολυμπιακό στους ώμους του επί ένα πεντάλεπτο. Ποιος φανταζόταν ότι Απρίλιο μήνα ο «Σακ» θα τελείωνε ντέρμπι με τη Ρεάλ με περισσότερα λεπτά συμμετοχής από τον Γουόρντ και τον Παπανικολάου;



