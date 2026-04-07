Ο Εβάν Φουρνιέ σφίγγει τα δόντια και παίζει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρότι ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από χθες το βράδυ από στομαχικές διαταραχές, δεν έλαβε μέρος στην πρωινή προπόνηση, αλλά θα αγωνιστεί κόντρα στην Ρεάλ.

Το πόσο θα αγωνιστεί παραμένει ερωτηματικό, με τον Γάλλο πάντως να είναι κανονικά στο ζέσταμα πριν το τζάμπολ και να δείχνει έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Βασίλισσα για την 36η αγωνιστική της EuroLeague.