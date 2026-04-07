Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ δηλώνει «παρών» με Ρεάλ αν και ασθενής!
Ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές, όμως παρόλα αυτά, είναι κανονικά στην 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς κόντρα στη Ρεάλ.
Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από χθες το βράδυ από στομαχικές διαταραχές, δεν έλαβε μέρος στην πρωινή προπόνηση, αλλά θα αγωνιστεί κόντρα στην Ρεάλ.
Το πόσο θα αγωνιστεί παραμένει ερωτηματικό, με τον Γάλλο πάντως να είναι κανονικά στο ζέσταμα πριν το τζάμπολ και να δείχνει έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Βασίλισσα για την 36η αγωνιστική της EuroLeague.
