Χολ: «Δεν με φοβίζει η κατάρα της πρώτης θέσης»

Ο Ντόντα Χολ ήταν κομβικός για τον Ολυμπιακό στη νίκη επί της Βιλερμπάν, μιλώντας για τον ρόλο του στους «ερυθρόλευκους», εξηγώντας πως το ζητούμενο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι να συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο συγκέντρωσης.

Ο Ολυμπιακός φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν, με τον Ντόντα Χολ να πραγματοποιεί μια γεμάτη εμφάνιση, σημειώνοντας 14 πόντους, έξι ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Μιλώντας στην κάμερα της NOVA, ο Χολ ανέφερε: «Γνωρίζαμε πως θα είναι δύσκολο το ματς εδώ. Επρεπε να παίξουμε το μπασκετ μας, μπορούμε να τα πάμε καλύτερα αμυντικά, ξέραμε πόσο αθλητική και καλή ομάδα είναι η Βιλερμπάν και ότι παλεύει ως το τέλος σε κάθε ματς. Πήραμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ και ήταν ένα σημαντικό έξτρα για εμάς. Μας βοήθησαν να έχουμε περισσότερες κατοχές και να βρούμε σκορ.

Ξέρω τον ρόλο μου και τη δουλειά μου. Ετσι μου έμαθαν να κάνω οι γονείς μου, που τους έχω χάσει και είμαι πάντα πνευματικά έτοιμος. Προσπαθώ να κάνω ότι μου ζητάει ο προπονητής και να βοηθάω όπως μπορώ τους συμπαίκτες μου. Εχουμε τρία σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίζουμε ως ομάδα, ενωμένοι και με σταθερότητα».

Ο Χολ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι καμία ομάδα που τερματίζει πρώτη στο νέο φορμάτ της Ευρωλίγκας δεν έχει κατακτήσει τον τίτλο και είπε: «Ξέρω την κατάρα της πρώτης θέσης, δε με φοβίζει. Πρέπει να πιστεύουμε ο ένας στον άλλον, να παίζουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε».