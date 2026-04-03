Γιώργος Μπαρτζώκας και Τάιλερ Ντόρσεϊ είχαν έναν έντονο διάλογο στο 27′ του Βιλερμπάν – Ολυμπιακός.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν έδωσε την πάσα στον ελεύθερο Σάσα Βεζένκοβ και έπεσε πάνω στον Μπράιαν Ανγκόλα, με αποτέλεσμα να χρεωθεί με επιθετικό φάουλ που έδωσε ξανά την κατοχή στη Βιλερμπάν, ενώ προηγουμένως είχε πάρει μερικές κακές επιθέσεις πάνω του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γιώεργος Μπαρτζώκας να τον κάνει αλλαγή και να του τα πει σε έντονο ύφος, με τους δύο να έχουν έναν έντονο διάλογο, χωρίς όμως να υπάρχει συνέχεια.

Πάντως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν αγωνίστηκε καθόλου στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.