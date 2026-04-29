Μιλουτίνοφ: «Είναι τιμή μου να φωνάζει ο κόσμος το όνομα μου, να πάμε στο Μονακό με 2-0»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε για την αποθέωση του κόσμου προς εκείνον, αλλά και το Game 2 που ακολουθεί απέναντι στη Μονακό.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του δεύτερου αγώνα του Ολυμπιακού με την Μονακό για τα playoffs της EuroLeague, στις οποίες τόνισε ότι οι Πειραιώτες δεν πρέπει να υποτιμήσουν τους Μονεγάσκους, πως είναι τιμή του να φωνάζει ο κόσμος της ομάδας το όνομά του αλλά και το ότι βρίσκεται στον σύλλογο γενικότερα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

Για την προετοιμασία: «Πρέπει απλά να ξεχάσουμε το πρώτο παιχνίδι. Είναι ποιοτική ομάδα η Μονακό και εάν την υποτιμήσουμε δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να μπούμε στον αγώνα όπως μπήκαμε στον πρώτο. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το παιχνιδι, να υπερασπιστούμε την έδρα μας και να πάμε στο Μονακό με το 2-0».

Για την εμφάνιση του: «Νιώθω καλά, αλλά τώρα δεν έχει σημασία η ατομική εμφάνιση κάθε παίκτη και το ποιος κάνει το step up. Σημασία έχει η ομάδα να νικάει. Σε ένα ματς κάποιος θα ξεχωρίσει και στο επόμενο μπορεί κάποιος άλλος. Αυτή είναι η ποιότητα της ομάδας μας».

Για τον κόσμο που τον αποθέωσε όταν βγήκε αλλαγή: «Είναι τιμή μου να φωνάζει ο κόσμος το όνομα μου, αλλά και να είμαι στον Ολυμπιακό. Θέλω να τους ευχαριστήσω και θέλω να τους αποδείξω ότι θα παίξω καλύτερα».

Για τις παραδόσεις στα playoffs: «Δεν πιστεύω σε παραδόσεις».