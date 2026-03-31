Βίρτους Μπολόνια-Παρί 82-103: Με σούπερ Ιφί και 19/42 τρίποντα

Γιάννης Πάλλας
Η Παρί πέρασε σαν άνεμος (103-82) από την έδρα της Βίρτους με τον Ναντίρ Ιφί να είναι εξαιρετικός και τους Γάλλους να έχουν 19/42 τρίποντα στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 33η αγωνιστική της Eurolerague.

Με καταιγισμό τριπόντων (19/42, 45.2%) η Παρί διέλυσε (103-82) την Βίρτους στη Μπολόνια στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο Ναντίρ Ιφί τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ Τζάστιν Ρόμπινσον, Σεμπάστιαν Ερέρα και Γιακούμπα Ουατάρα είχαν από 14 πόντους.

Από την Βίρτους Μπολόνια ο Μάθιου Μόργκαν και ο Μουχαμέτ Ντιούφ είχαν από 16 πόντους. Η Παρί έχει ρεκόρ 12-21 στη Euroleague, ενώ η Βίρτους Μπολόνια μετράει 13 νίκες και 20 ήττες στη διοργάνωση.

Βίρτους Μπολόνια-Παρί: Ο αγώνας

Η Βίρτους στο ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε λύσεις από τους Ντιούφ και Μόργκαν (20-19 στο 10’), αλλά σταδιακά η Παρί που έπαιζε σε υψηλό ρυθμό «συνδέθηκε» με το καλάθι και αξιοποιώντας την ευστοχία από τα 6.75 έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα (47-53 στο 20’). Οι Γάλλοι στο πρώτο μισό της αναμέτρησης είχαν 11/23 τρίποντα (47.8%) με τον Ναντίρ Ιφί να έχει 11 πόντους και τον Χομς να προσθέτει άλλους 9 πόντους.

Την ίδια στιγμή οι γηπεδούχοι που είχαν στον πάγκο τον διάδοχο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, τον Νέναντ Γιακόβλιεβιτς σούταραν με 26.7% (4/15 τρίποντα), ενώ ο Μουχαμέτ Ντιούφ είχε 10 πόντους και οι Σμάιλαγκις, Νιάνγκ είχαν από 8 πόντους έκαστος.

 

Η Παρί στο δεύτερο μέρος μπήκε με... φόρα και ισοπέδωσε την Βίρτους. Με 13/26 τρίποντα (50%) οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν (58-61 στο 25’) και έκλεισαν το τρίτο 10λεπτο στο +13 (63-76 στο 30’). Παρά την προσπάθεια της η Ιταλική ομάδα δεν μπόρεσε να επιστρέψει η διαφορά έφτασε στο +22 (66-88 στο 33’) και εκεί όλα κρίθηκαν, καθώς η διαφορά έφτασε στο +25 (70-95 στο 37’) επιτρέποντας στην ομάδα του Τζούλιους Τόμας να φτάσει στη 12η νίκη στη διοργάνωση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 47-53, 63-76, 82-103.

Ο MVP: Ο Ναντίρ Ιφί τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 19:26 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σαλιού Νιάνγκ είχε 8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:27 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 19/42 τρίποντα (45.2%) αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο της κυριαρχικής εμφάνισης της Παρί στη Μπολόνια.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Παρί επικράτησε με 90-79 της Βίρτους στη Γαλλία για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLKEFF
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1L. Vildoza *24:54124/1233.3%2/540%2/728.6%2/2100%101623106
3C. Edwards *26:0593/1030%2/540%1/520%2/2100%022432108
7S. Niang *29:2783/475%3/475%0/00%2/2100%3585121020
9A. Smailagic11:2983/475%2/2100%1/250%1/1100%033021008
21D. Alston Jr. *28:3282/922.2%2/540%0/40%4/4100%145223105
23D. Hackett14:2200/10%0/00%0/10%0/00%044121001
24F. Ferrari04:0420/00%0/00%0/00%2/366.7%000000013
30M. Morgan19:11165/955.6%4/4100%1/520%5/771.4%1343300018
31A. Diarra04:3900/00%0/00%0/00%0/00%000000000
34K. Jallow13:2531/333.3%0/20%1/1100%0/00%011000204
35M. Diouf *23:50166/6100%6/6100%0/00%4/666.7%0220241015
45N. Akele00:0200/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL200:008227/5846.6%21/3363.6%6/2524%22/2781.5%727342117167192
Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Julius ThomasMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2N. Hifi19:26205/955.6%2/2100%3/742.9%7/7100%14532120028
4L. Cavaliere19:2442/450%2/366.7%0/10%0/20%0221203009
5J. Robinson *20:36145/1435.7%3/650%2/825%2/540%00061011010
7S. Herrera18:19145/1050%1/250%4/850%0/00%0001300007
8J. Rhoden *16:1783/650%2/366.7%1/333.3%1/250%23521111012
11J. Ayayi05:2431/333.3%0/10%1/250%0/00%0111120000
15M. Faye *20:1242/366.7%2/366.7%0/00%0/00%23510002011
18E. Shahrvin15:1942/2100%2/2100%0/00%0/00%1340300107
20J. Morgan16:5662/633.3%1/250%1/425%1/1100%1235311109
24Y. Ouattara *17:38145/771.4%1/250%4/580%0/00%0221420009
34D. Hommes15:2793/3100%0/00%3/3100%0/00%0330320007
35D. Willis *15:0231/333.3%1/250%0/10%1/1100%1233011008
Team1120020000
TOTAL200:0010336/7051.4%17/2860.7%19/4245.2%12/1866.7%92635242312960117
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     