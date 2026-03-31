Με καταιγισμό τριπόντων (19/42, 45.2%) η Παρί διέλυσε (103-82) την Βίρτους στη Μπολόνια στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο Ναντίρ Ιφί τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ Τζάστιν Ρόμπινσον, Σεμπάστιαν Ερέρα και Γιακούμπα Ουατάρα είχαν από 14 πόντους.
Από την Βίρτους Μπολόνια ο Μάθιου Μόργκαν και ο Μουχαμέτ Ντιούφ είχαν από 16 πόντους. Η Παρί έχει ρεκόρ 12-21 στη Euroleague, ενώ η Βίρτους Μπολόνια μετράει 13 νίκες και 20 ήττες στη διοργάνωση.
Βίρτους Μπολόνια-Παρί: Ο αγώνας
Η Βίρτους στο ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε λύσεις από τους Ντιούφ και Μόργκαν (20-19 στο 10’), αλλά σταδιακά η Παρί που έπαιζε σε υψηλό ρυθμό «συνδέθηκε» με το καλάθι και αξιοποιώντας την ευστοχία από τα 6.75 έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα (47-53 στο 20’). Οι Γάλλοι στο πρώτο μισό της αναμέτρησης είχαν 11/23 τρίποντα (47.8%) με τον Ναντίρ Ιφί να έχει 11 πόντους και τον Χομς να προσθέτει άλλους 9 πόντους.
Την ίδια στιγμή οι γηπεδούχοι που είχαν στον πάγκο τον διάδοχο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, τον Νέναντ Γιακόβλιεβιτς σούταραν με 26.7% (4/15 τρίποντα), ενώ ο Μουχαμέτ Ντιούφ είχε 10 πόντους και οι Σμάιλαγκις, Νιάνγκ είχαν από 8 πόντους έκαστος.
Η Παρί στο δεύτερο μέρος μπήκε με... φόρα και ισοπέδωσε την Βίρτους. Με 13/26 τρίποντα (50%) οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν (58-61 στο 25’) και έκλεισαν το τρίτο 10λεπτο στο +13 (63-76 στο 30’). Παρά την προσπάθεια της η Ιταλική ομάδα δεν μπόρεσε να επιστρέψει η διαφορά έφτασε στο +22 (66-88 στο 33’) και εκεί όλα κρίθηκαν, καθώς η διαφορά έφτασε στο +25 (70-95 στο 37’) επιτρέποντας στην ομάδα του Τζούλιους Τόμας να φτάσει στη 12η νίκη στη διοργάνωση.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 47-53, 63-76, 82-103.
Ο MVP: Ο Ναντίρ Ιφί τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 19:26 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σαλιού Νιάνγκ είχε 8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:27 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 19/42 τρίποντα (45.2%) αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο της κυριαρχικής εμφάνισης της Παρί στη Μπολόνια.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Παρί επικράτησε με 90-79 της Βίρτους στη Γαλλία για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|1
|L. Vildoza *
|24:54
|12
|4/12
|33.3%
|2/5
|40%
|2/7
|28.6%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|6
|2
|3
|1
|0
|6
|3
|C. Edwards *
|26:05
|9
|3/10
|30%
|2/5
|40%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|4
|3
|2
|1
|0
|8
|7
|S. Niang *
|29:27
|8
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|5
|8
|5
|1
|2
|1
|0
|20
|9
|A. Smailagic
|11:29
|8
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0
|3
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|8
|21
|D. Alston Jr. *
|28:32
|8
|2/9
|22.2%
|2/5
|40%
|0/4
|0%
|4/4
|100%
|1
|4
|5
|2
|2
|3
|1
|0
|5
|23
|D. Hackett
|14:22
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|24
|F. Ferrari
|04:04
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|30
|M. Morgan
|19:11
|16
|5/9
|55.6%
|4/4
|100%
|1/5
|20%
|5/7
|71.4%
|1
|3
|4
|3
|3
|0
|0
|0
|18
|31
|A. Diarra
|04:39
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|K. Jallow
|13:25
|3
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|4
|35
|M. Diouf *
|23:50
|16
|6/6
|100%
|6/6
|100%
|0/0
|0%
|4/6
|66.7%
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|1
|0
|15
|45
|N. Akele
|00:02
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|82
|27/58
|46.6%
|21/33
|63.6%
|6/25
|24%
|22/27
|81.5%
|7
|27
|34
|21
|17
|16
|7
|1
|92
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Julius Thomas
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|N. Hifi
|19:26
|20
|5/9
|55.6%
|2/2
|100%
|3/7
|42.9%
|7/7
|100%
|1
|4
|5
|3
|2
|1
|2
|0
|0
|28
|4
|L. Cavaliere
|19:24
|4
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|3
|0
|0
|9
|5
|J. Robinson *
|20:36
|14
|5/14
|35.7%
|3/6
|50%
|2/8
|25%
|2/5
|40%
|0
|0
|0
|6
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|7
|S. Herrera
|18:19
|14
|5/10
|50%
|1/2
|50%
|4/8
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|7
|8
|J. Rhoden *
|16:17
|8
|3/6
|50%
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|2
|1
|1
|1
|1
|0
|12
|11
|J. Ayayi
|05:24
|3
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|15
|M. Faye *
|20:12
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|11
|18
|E. Shahrvin
|15:19
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|3
|0
|0
|1
|0
|7
|20
|J. Morgan
|16:56
|6
|2/6
|33.3%
|1/2
|50%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|5
|3
|1
|1
|1
|0
|9
|24
|Y. Ouattara *
|17:38
|14
|5/7
|71.4%
|1/2
|50%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|4
|2
|0
|0
|0
|9
|34
|D. Hommes
|15:27
|9
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|7
|35
|D. Willis *
|15:02
|3
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|8
|Team
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|103
|36/70
|51.4%
|17/28
|60.7%
|19/42
|45.2%
|12/18
|66.7%
|9
|26
|35
|24
|23
|12
|9
|6
|0
|117
