Η Παρί πέρασε σαν άνεμος (103-82) από την έδρα της Βίρτους με τον Ναντίρ Ιφί να είναι εξαιρετικός και τους Γάλλους να έχουν 19/42 τρίποντα στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 33η αγωνιστική της Eurolerague.

Με καταιγισμό τριπόντων (19/42, 45.2%) η Παρί διέλυσε (103-82) την Βίρτους στη Μπολόνια στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο Ναντίρ Ιφί τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ Τζάστιν Ρόμπινσον, Σεμπάστιαν Ερέρα και Γιακούμπα Ουατάρα είχαν από 14 πόντους.

Από την Βίρτους Μπολόνια ο Μάθιου Μόργκαν και ο Μουχαμέτ Ντιούφ είχαν από 16 πόντους. Η Παρί έχει ρεκόρ 12-21 στη Euroleague, ενώ η Βίρτους Μπολόνια μετράει 13 νίκες και 20 ήττες στη διοργάνωση.

Βίρτους Μπολόνια-Παρί: Ο αγώνας

Η Βίρτους στο ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε λύσεις από τους Ντιούφ και Μόργκαν (20-19 στο 10’), αλλά σταδιακά η Παρί που έπαιζε σε υψηλό ρυθμό «συνδέθηκε» με το καλάθι και αξιοποιώντας την ευστοχία από τα 6.75 έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα (47-53 στο 20’). Οι Γάλλοι στο πρώτο μισό της αναμέτρησης είχαν 11/23 τρίποντα (47.8%) με τον Ναντίρ Ιφί να έχει 11 πόντους και τον Χομς να προσθέτει άλλους 9 πόντους.

Την ίδια στιγμή οι γηπεδούχοι που είχαν στον πάγκο τον διάδοχο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, τον Νέναντ Γιακόβλιεβιτς σούταραν με 26.7% (4/15 τρίποντα), ενώ ο Μουχαμέτ Ντιούφ είχε 10 πόντους και οι Σμάιλαγκις, Νιάνγκ είχαν από 8 πόντους έκαστος.

Η Παρί στο δεύτερο μέρος μπήκε με... φόρα και ισοπέδωσε την Βίρτους. Με 13/26 τρίποντα (50%) οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν (58-61 στο 25’) και έκλεισαν το τρίτο 10λεπτο στο +13 (63-76 στο 30’). Παρά την προσπάθεια της η Ιταλική ομάδα δεν μπόρεσε να επιστρέψει η διαφορά έφτασε στο +22 (66-88 στο 33’) και εκεί όλα κρίθηκαν, καθώς η διαφορά έφτασε στο +25 (70-95 στο 37’) επιτρέποντας στην ομάδα του Τζούλιους Τόμας να φτάσει στη 12η νίκη στη διοργάνωση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 47-53, 63-76, 82-103.

Ο MVP: Ο Ναντίρ Ιφί τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 19:26 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σαλιού Νιάνγκ είχε 8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:27 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 19/42 τρίποντα (45.2%) αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο της κυριαρχικής εμφάνισης της Παρί στη Μπολόνια.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Παρί επικράτησε με 90-79 της Βίρτους στη Γαλλία για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Virtus Bologna FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK EFF # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 1 L. Vildoza * 24:54 12 4/12 33.3% 2/5 40% 2/7 28.6% 2/2 100% 1 0 1 6 2 3 1 0 6 3 C. Edwards * 26:05 9 3/10 30% 2/5 40% 1/5 20% 2/2 100% 0 2 2 4 3 2 1 0 8 7 S. Niang * 29:27 8 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 2/2 100% 3 5 8 5 1 2 1 0 20 9 A. Smailagic 11:29 8 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 1/1 100% 0 3 3 0 2 1 0 0 8 21 D. Alston Jr. * 28:32 8 2/9 22.2% 2/5 40% 0/4 0% 4/4 100% 1 4 5 2 2 3 1 0 5 23 D. Hackett 14:22 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 1 2 1 0 0 1 24 F. Ferrari 04:04 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 30 M. Morgan 19:11 16 5/9 55.6% 4/4 100% 1/5 20% 5/7 71.4% 1 3 4 3 3 0 0 0 18 31 A. Diarra 04:39 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 K. Jallow 13:25 3 1/3 33.3% 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 2 0 4 35 M. Diouf * 23:50 16 6/6 100% 6/6 100% 0/0 0% 4/6 66.7% 0 2 2 0 2 4 1 0 15 45 N. Akele 00:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 82 27/58 46.6% 21/33 63.6% 6/25 24% 22/27 81.5% 7 27 34 21 17 16 7 1 92