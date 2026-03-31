Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της Παρί επί της Βίρτους
Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Παρί επί της Βίρτους.
Η Παρί ήταν εντυπωσιακή στην έδρα της Βίρτους και δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 103-82. Έτσι την έπιασε στο 13-21 στη βαθμολογία. Οι δύο ομάδες δεν προλαβαίνουν το play in της Euroleague.
Aποτελέσματα - 34η αγωνιστική
Τρίτη 10/3
Πέμπτη 26/3
- Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87
- Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100
- Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71
Παρασκευή 27/3
- Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92
- Παναθηναϊκός-Μονακό 107-97
- Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας 92-88
- Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109
- Παρτίζαν-Βαλένθια 110-104
Τρίτη 31/3
- Bίρτους - Παρί 82-103
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 23-11
- Ολυμπιακός 22-12
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
- Βαλένθια 21-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13
- Ζάλγκιρις Κάουνας 20-14
- Παναθηναϊκός 20-14
- Μπαρτσελόνα 20-14
- Ερυθρός Αστέρα 19-15
- Μονακό 19-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16
- Dubai Basketball 17-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-17
- Παρτίζαν 14-20
- Μπάγερν Μονάχου 14-20
- Βίρτους Μπολόνια 13-21
- Παρί 13-21
- Μπασκόνια 10-24
- Αναντολού Εφές 10-24
- Βιλερμπάν 8-26
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Επόμενη αγωνιστική (35η)
Τετάρτη 01/04:
- 20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε
Πέμπτη 02/04:
- 20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα
- 20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός
- 21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν
- 21:00: Dubai Basketball-Μονακό
- 21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο
- 22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 03/04:
- 21:00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 21:30: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια
- 21:30: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης
