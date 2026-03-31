Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της Παρί επί της Βίρτους

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Παρί επί της Βίρτους.

Η Παρί ήταν εντυπωσιακή στην έδρα της Βίρτους και δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 103-82. Έτσι την έπιασε στο 13-21 στη βαθμολογία. Οι δύο ομάδες δεν προλαβαίνουν το play in της Euroleague.

Aποτελέσματα - 34η αγωνιστική

Τρίτη 10/3

Πέμπτη 26/3

Παρασκευή 27/3

Τρίτη 31/3

Bίρτους - Παρί 82-103

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-11 Ολυμπιακός 22-12 Ρεάλ Μαδρίτης 22-12 Βαλένθια 21-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13 Ζάλγκιρις Κάουνας 20-14 Παναθηναϊκός 20-14 Μπαρτσελόνα 20-14 Ερυθρός Αστέρα 19-15 Μονακό 19-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16 Dubai Basketball 17-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-17 Παρτίζαν 14-20 Μπάγερν Μονάχου 14-20 Βίρτους Μπολόνια 13-21 Παρί 13-21 Μπασκόνια 10-24 Αναντολού Εφές 10-24 Βιλερμπάν 8-26

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Επόμενη αγωνιστική (35η)

Τετάρτη 01/04:

20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε

Πέμπτη 02/04:

20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν

21:00: Dubai Basketball-Μονακό

21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 03/04: