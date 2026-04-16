Ένσταση κατέθεσε ο Παναθηναϊκός μετά την διακοπή του πρώτου τελικού της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών με τον Αθηναϊκό.

Για παράβαση κανονισμών, αλλά και του νόμου έκανε λόγο ο Παναθηναϊκός στην ένσταση του, στο φύλλο αγώνος του πρώτου τελικού της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών κόντρα στον Αθηναϊκό στο κλειστό «Δ. Καλτσάς».

Όπως υποστηρίζουν στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας στους οποίους δεν επετράπη η είσοδος. Κάτι που συνιστά παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών.

Ο Παναθηναϊκός επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, όπως αναφέρει ζητώντας την εξέταση του θέματος από τις αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά η ένστασή του:

«Εκ μέρους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους από τη γηπεδούχο ομάδα, στους οποίους απαγορεύτηκε τελικά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τις θέσεις τους κατά παράβαση των κανονισμών και του νόμου, επιφυλασσόμενο το σωματείο του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, παντός νομίμου δικαιώματός του».