Δείτε τι ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και η Θύρα 13 μετά την διακοπή του Game 1 των τελικών στην Α1 Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος και η Θύρα 13 εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση μετά την διακοπή στον πρώτο τελικό κόντρα στον Αθηναϊκό, κάνοντας λόγο για «αναχρονιστικές πρακτικές» και εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι «θα μας βρίσκουν απέναντι ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ!»

H κοινή ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και της Θύρας 13

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος και η Θύρα 13 τοποθετούνται από κοινού για την απόφαση της απόσυρσης της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου από τον τελικό με τον Αθηναϊκό.

Ο Σύλλογος και ο κόσμος του είναι ταυτόσημες έννοιες από τις 3 Φεβρουαρίου του 1908 και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.

Όσες φορές θα αντιμετωπίζεται ο κόσμος της ομάδας μας με εχθρικό τρόπο, η αντίδραση θα είναι πάντα δυναμική αδιαπραγμάτευτη.

Σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας πρωτόγνωρης κατάστασης στον Βύρωνα, καθώς αποφασίστηκε να μείνουν εκτός γηπέδου περίπου 40 οπαδοί μας ΜΕ εισιτήρια χωρίς να μετακινηθούν οργανωμένα.

Για ακόμα μια φορά το γηπεδούχο σωματείο μαζί με την αστυνομία έδειξε ότι δεν επιθυμεί να βρεθεί οποιαδήποτε Παναθηναϊκή φωνή στο γήπεδο και σε συνεργασία με την αστυνομία συναποφάσισαν να τους αφήσουν εκτός!

Το σωματείο του Βύρωνα δεν μπορεί να παίζει με τον Παναθηναϊκό και το λαό του και τέτοιες αναχρονιστικές πρακτικές θα μας βρίσκουν απέναντι ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ!

Ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ…»