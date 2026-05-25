ΟΦΗ σε Δέλλα: «​Σήμερα, ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος»

Τα συλλυπητήρια του ΟΦΗ και του Παναιτωλικού στον Τραϊανό Δέλλα για τον χαμό της συζύγου του, Γωγούς Μαστροκώστα.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/05) η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελετυαία της πνοή μόλις στα 55 της χρόνια έπειτα από μία γενναία μαχή με την επάρατη νόσο. Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Τραϊανού Δέλλα για την αβάσταχτη απώλεια την οποία υπέστη εκείνος και η οικογένειά του.

Μεταξύ αυτών και ο ΟΦΗ, στον πάγκο του οποίου είχε καθίσει ως προπονητής από τον Φλεβάρη του 2024 μέχρι και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, όταν και αναγκάστηκε να αποχωρήσει για να είναι καθημερινά δίπλα στη σύζυγό του στη δύσκολη μάχη που έδινε.

Οι Κρητικοί ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους πως γνώρισαν έναν σπουδαίο επαγγελματία κι έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή κατά τη συνεργασία τους και του διατράνωσαν πως δεν είναι μόνος στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάει εκείνος και η οικογένειά του.

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και ο Παναιτωλικός, τον οποίο ο Κολοσσός έχει κοουτσάρει δις (2018-19, 2020-21), όντας ο προπονητής στο αξέχαστο μπαράζ με την Ξάνθη στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ ΟΦΗ – ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φίλαθλος κόσμος της Κρήτης– είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον χαμό της αγαπημένης σου, Γωγώς.



Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας, δεν γνωρίσαμε μόνο έναν σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη Γωγώ, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας.



​Σήμερα, ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου.



Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη – στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε – για να συνεχίσεις.



“Καλό ταξίδι” στη Γωγώ, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής…».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η ΠΑΕ Παναιτωλικός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Τραϊανό Δέλλα για την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην κόρη του αυτές τις δύσκολες στιγμές».