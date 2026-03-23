Ο Νικολό Μέλι είναι κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με τη Φενέρμπαχτσε για έναν χρόνο.

Δεν το... κουνάει ο Νικολό Μέλι από τη Φενέρμπαχτσε! Ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ αναμένεται σύντομα να υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου του με την τουρκική ομάδα για έναν ακόμη χρόνο.

Ο 35χρονος άσος αποτελεί βασικό γρανάζι της «μηχανής» που έχει δημιουργήσει ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής της πρότασης για την παραμονή του παίκτη στον σύλλογο.

Ο Νικολό Μέλι ως τώρα δεν είχε κάνει κάποια συζήτηση με τη διοίκηση της Φενέρμπαχτε για την ανανέωση του συμβολαίου του και ήδη κάποιες ομάδες καλοέβλεπαν την προοπτική της συνεργασίας τους. Ωστόσο, έστω και με καθυστέρηση οι τούρκοι είναι έτοιμοι να υπογράψουν την επέκταση του συμβολαίου του για άλλο ένα χρόνο.

Τη φετινή σεζόν ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ έχει μέσο όρο 6.5 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αγώνα, με το εντυπωσιακό 43,2% στα τρίποντα. Ο Νικολό Μέλι είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένας παραγωγικός σκόρερ, ο Ιταλός είναι ικανός να συνεισφέρει αμυντικά και στις ριμπάουντ. Στον τελευταίο αγώνα πριν τον τραυματισμό του, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 6 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 22 λεπτά.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Αρμάνι Μιλάνο εξετάζει το ενδεχόμενο να υπογράψει τον Νικολό Μέλι για την επόμενη σεζόν, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει την επιστροφή ενός από τους πιο σημαντικούς παίκτες στη σύγχρονη ιστορία της, αφού αγωνίστηκε στο Μιλάνο για οκτώ σεζόν.

Ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση να κρατήσει τον Μέλι για άλλη μια σεζόν, καθιστώντας αυτή την πέμπτη σεζόν του που υπερασπίζεται την τουρκική φανέλα, μετά την πρώτη του θητεία (2017 έως 2019).