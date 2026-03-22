Η Φενέρ υπέστη ήττα σοκ στο τουρκικό πρωτάθλημα, καθώς η Εροκσπόρ επικράτησε μέσα στην Ulker Arena με 88-94

Η τρομερή Εροκσπόρ σόκαρε τη Φενέρμπαχτσε, παίρνοντας μεγάλη νίκη μέσα στην Ulker Arena με 88-94 και αναγκάζοντάς την σε δεύτερο αρνητικό αποτέλεσμα στην ίδια εβδομάδα, μετά την ήττα στο ΣΕΦ.

Η Εροκσπόρ έκανε εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο και πήρε τα ηνία, φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη, η οποία την ανεβάζει στο 14-8. Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε υποχώρησε στο 20-3, αλλά παραμένει στην κορυφή της κατάταξης.

Κορυφαίοι για την Εροκσπόρ του Ουφούκ Σάριτσα ήταν οι Λάνγστον Γκάλοουεϊ (3/5 τριπ.) και ΤρεΣόν Θέρμαν (4/7 τριπ.) με 20 πόντους έκαστς, ενώ ο πρώην παίκτης των Κολοσσού, ΠΑΟΚ και Περιστερίου, Ζερμέιν Λοβ, πρόσθεσε άλλους 16.

Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε, ξεχώρισαν οι Μελίχ Μαχμούτογλου με 20 πόντους και ο Άρτουρς Ζάγκαρς με άλλους 19. Στους 10 ο Ντέβον Χολ, ο οποίος επέστρεψε στη δράση, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 46-43, 61-70, 88-94