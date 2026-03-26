EuroLeague: Πού θα δείτε Ρεάλ - Εφές και τα υπόλοιπα ματς
Πού θα δείτε τις τέσσερις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη EuroLeague.
Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία.
Στις 21:30 ξεκινούν τα παιχνίδια Μακάμπι – Ντουμπάι BC, Αρμάνι – Βίρτους και Μπάγερν – Βιλερμπάν, ενώ στις 21:45 ακολουθεί η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές.
Το σημερινό πρόγραμμα
- Μακάμπι – Ντουμπάι BC (21:30, Novasports 5)
- Αρμάνι – Βίρτους (21:30, Novasports 3)
- Μπάγερν – Βιλερμπάν (21:30, Novasports 2)
- Ρεάλ – Εφές (21:45, Novasports 4)
