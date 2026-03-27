Δείτε τα ζευγάρια των τελικών των playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ευρωπαϊκή ζώνη, καθώς και την ημερομηνία των αγώνων.

Και τώρα, το πράγμα σοβαρεύει... Το πρώτο σκέλος των playoffs της ευρωπαϊκής ζώνης του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά ολοκληρώθηκε, με τις οκτώ ομάδες που θα διεκδικήσουν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια να γίνονται γνωστές.

Τα ζευγάρια είναι Βοσνία-Ιταλία, Σουηδία-Πολωνία, Κόσοβο-Τουρκία και Τσεχία-Δανία, με τους μονούς αγώνες να διεξάγονται την Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 21:45 και τις ομάδες που θα νικήσουν να εξασφαλίζουν μια θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Σουηδοί και Πολωνοί είχαν συναντηθεί και στα μπαράζ του προηγούμενου Μουντιάλ, με τους δεύτερους να επικρατούν τότε 2-0 εντός έδρας και να παίρνουν το εισιτήριο για τα γήπεδα του Κατάρ. Αυτή τη φορά, ως γηπεδούχοι, οι Σκανδιναβοί θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς.

Αναλυτικά: