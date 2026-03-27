Τσεχία και Βοσνία ακόμα πιο κοντά στο Μουντιάλ!

Η ρώσικη ρουλέτα ήταν αυτή που έφερε τους Τσέχους και τους Βόσνιους πιο κοντά στο Μουντιάλ, μιας και απέκλεισαν Ιρλανδία και Ουαλία αντίστοιχα.

Η Βοσνία θέλει να ξαναγράψει ιστορία, αφού στη ρώσικη ρουλέτα πήρε την πρόκριση μέσα στην έδρα της Ουαλίας (4-2 πεν. 1-1 κ.δ, 1-1 παρ.). Ετσι, οι Βόσνιοι θα βρουν απέναντί τους στη Ζένιτσα τους Ιταλούς για μια θέση στα γήπεδα της Αμερικής. Κακό το α' μέρος, με την Ουαλία να έχει ευκαιρίες, αλλά όχι και ουσία. Ο Γουίλσον βρέθηκε κοντά στο γκολ, αλλά δεν κατάφερε να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του σε δυο περιπτώσεις. Ωστόσο, το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τους Ουαλούς, αφού στο 51ο λεπτό ο Τζέιμς με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Οι Βόσνιοι ανέβασαν ρυθμό, πίεσαν και στο 87' έφεραν το ματς στα ίσα με κεφαλιά του αρχηγού, του Εντιν Τζέκο. Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, εκεί όμως που δεν άλλαξε τίποτα. Στη ρώσικη ρουλέτα η Βοσνία είδε τον Ντεμίροβιτς να αστοχεί πρώτος, αλλά στη συνέχεια, οι Ταμπάκοβιτς, Μπάσιτς, Χατζιαχμέτοβιτς και Αλαϊμπέκοβιτς έδωσαν το εισιτήριο για τον τελικό. Τζόνσον και Γουίλιαμς οι μοιραίοι για τους Ουαλούς.

Η Τσεχία με τρομερή ανατροπή σε κανονική διάρκεια, αλλά και ρώσικη ρουλέτα (4-3 πεν. 2-2 κ.δ. 2-2 παρ.) πέρασε το εμπόδιο της Ιρλανδίας εντός έδρας και στον «τελικό» της Τρίτης υποδέχονται τους Δανούς. Τρομερό ξεκίνημα για την Ιρλανδία, η οποία πίεσε, έβαλε δύσκολα στους γηπεδούχους και σε ένα τέταρτο πήρε σπουδαίο προβάδισμα. Ο Πάροτ άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 19' και στο 23' ο γκολκίπερ Κόβαρ με αυτογκόλ έφερε το 2-0. Ωστόσο, η αντίδραση της Τσεχία ήταν άμεση και στο 27' ο Σικ με πέναλτι έβαλε ξανά την ομάδα του στο «κόλπο». Η Τσεχία λυτρώθηκε στο 87' με τον Κρέιτσι και πήγε το ματς στην παράταση και έπειτα στα πέναλτι. Κρέιτσι, Σούτσεκ, Σικ και Κλιμεντ οι σκόρερ, μοιραίοι για την Ιρλανδία οι Αζάζ, Μπράουνι.