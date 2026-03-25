Η αγωνιστική πρόοδος της Παρτίζαν αποτελεί τεράστιο επίτευγμα για τον Ισπανό προπονητή, δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρισκόταν η ομάδα όταν ανέλαβε.

Η Παρτίζαν διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της στη φετινή σεζόν, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα με αριθμούς, καθώς έχει έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια της, από τα οποία τα τέσσερα είναι στην EuroLeague. Ένα επίτευγμα που μοιάζει ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ομάδα όταν ανέλαβε ο Ζοάν Πενιαρόγια.

Πηγαίνοντας... κόντρα στις εκτιμήσεις που υπήρχαν, η ομάδα του Βελιγραδίου όχι μόνο βρήκε ρυθμό, αλλά κατάφερε και ένα σερί πέντε συνεχόμενων νικών. Από την οριακή ήττα από τη Φενέρμπαχτσε (81-78) στις 25 Φεβρουαρίου, η Παρτιζάν αντέδρασε εντυπωσιακά, καθώς επικράτησε άνετα της Μπόσνα (56-96), πέρασε από την έδρα της Βίρτους (82-88) για την EuroLeague, νίκησε την Τσεντεβίτα Ολίμπια (86-70) στην Αδριατική Λίγκα (ABA League) και συνέχισε με δύο ακόμη ευρωπαϊκές επιτυχίες απέναντι στη Ντουμπάι, στο Βελιγράδι (88-74) όσο και στο Παρίσι επί της Παρί (81-90).

Παρά το γεγονός ότι η πορεία αυτή δεν αλλάζει ουσιαστικά τους ευρωπαϊκούς στόχους, καθώς η ομάδα βρίσκεται στη 16η θέση με ρεκόρ 12-20, της δίνει ψυχολογία και δυναμική για τις εγχώριες διοργανώσεις, όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερα ισχυρή. Η μοναδική «παραφωνία» ήρθε με την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα (100-96), πριν επιστρέψει άμεσα στις επιτυχίες με τη νίκη επί της Βιλερμπάν (79-78).

Πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση βρίσκεται ο Ζοάν Πενιαρόγια. Ο Ισπανός τεχνικός είχε αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς θεωρήθηκε υπεύθυνος για τα προβλήματα της ομάδας, σε μια περίοδο που τα ζητήματα ήταν βαθύτερα και κυρίως οικονομικά. Ωστόσο, στο Βελιγράδι βρήκε μια νέα πρόκληση, διαδεχόμενος τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον σύλλογο.

Το ξεκίνημά του δεν ήταν εύκολο. Η πίεση από τον κόσμο ήταν έντονη, ενώ δεν έλειψαν και οι εσωτερικές εντάσεις. Μάλιστα, ο σκληρός πυρήνας των οπαδών απαίτησε ακόμη και την παραίτηση του μετά από τρεις εβδομάδες. Παρ’ όλα αυτά, ο Πενιαρόγια παρέμεινε σταθερός στη φιλοσοφία του, επιμένοντας στη δουλειά και τη συνέπεια. Σταδιακά, η ομάδα άρχισε να βρίσκει συνοχή και αυτοπεποίθηση, με αποτέλεσμα να αλλάξει πλήρως η εικόνα της.

Ο Κάρλικ Τζόουνς σχολίασε τη σύγκριση ανάμεσα στον Πενιαρόγια και τον Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως οι δύο προπονητές έχουν κοινά στοιχεία, αν και διαφέρουν στον τρόπο έκφρασης: «Ο Ζοάν είναι ίσως λιγότερο εκδηλωτικός, αλλά μοιάζει πολύ με τον Ζέλικο. Δείχνει την απογοήτευσή του και απαιτεί το καλύτερο από εμάς, όπως έκανε και ο Ομπράντοβιτς».

Η ουσία, πάντως, είναι πως η Παρτιζάν δείχνει ξανά ανταγωνιστική και ενωμένη. Οι φίλαθλοι έχουν επανασυνδεθεί με την ομάδα και η αισιοδοξία έχει επιστρέψει. Σε μια σεζόν που έμοιαζε χαμένη, ο Πενιαρόγια κατάφερε να αλλάξει το αφήγημα και να αποδείξει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο.



