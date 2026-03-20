Δείτε τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη συνέχεια της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 στο Telekom Center Athens και θα φτιάξει βαλίτσες για ένα εκτός έδρας παιχνίδι ενόψει της... διαβολοβδομάδας που ακολουθεί.

Στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα φιλοξενηθεί από την Ντουμπάι BC στο Σεράγεβο, καθώς η έδρα της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει αλλάξει λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 24 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30.