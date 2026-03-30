Παναθηναϊκός: Με 10άδα και 5 ξενους κόντρα στον Ολυμπιακό
Αρκετά τα προβλήματα τραυματισμών για τον Παναθηναϊκό ενόψει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (19:00) στο Telekom Center Athens.
Σημαντικές απουσίες για τους πράσινους. Δεν θα αγωνιστεί ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ο Τζέριαν Γκραντ (κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο), ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ λόγω γαστρεντερίτιδας, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρείται από θλάση και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
Άρα oι πράσινοι θα παραταχθούν με δεκάδα στο ματς και πέντε ξένους. Τους Σορτς, Φαριντ, Ναν, Οσμαν, Λεσορ. Εκτός θα είναι και ο Γκριγκόνις που δεν είναι δηλωμένος στη Stoiximan GBL.
Η 10άδα του Παναθηναϊκού: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τζέντι Όσμαν, Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κένεθ Φαρίντ, Ντίνος Μήτογλου, Τι Τζέι Σορτς και Γιάννης Κουζέλογλου.
