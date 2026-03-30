Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την 12άδα του ενόψει του ντέρμπι για την Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προχώρησε σε μια απόφαση - έκπληξη, καθώς στην 12άδα που επέλεξε για το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, άφησε εκτός τον Φρανκ Νιλικίνα.

Συγκεκριμένα, οι 6 ξένοι του Ολυμπιακού είναι οι Γουόρντ, Μόρις, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς, πράγμα που σημαίνει πως η ομάδα του Πειραιά πάει στο ΟΑΚΑ με τρεις σέντερ και δύο πλέι μέικερ.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν δεδομένα εκτός, λόγω της τιμωρίας του, ενώ οι Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουσταφά Φαλ δεν είναι δηλωμένοι στην Stoiximan GBL.

Με αυτή την απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Ολυμπιακός κατεβαίνει με τους Γουόκαπ και Μόρις στο «1» ενώ θα έχει και τους 3 σέντερ στην σύνθεσή του, με τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς να είναι κανονικά στην 12άδα.

Η 12αδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό: