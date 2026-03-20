Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 7.300 ευρώ τιμωρήθηκε ο Πανιώνιος για τα όσα έλαβαν χώρα στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» και δη στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Εκτός του Εβάν Φουρνιέ ο αθλητικός δικαστής της GBL τιμώρησε και τον φίλαθλο που είχε το «επεισόδιο» με τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού στον οποίο υπέβαλε αυστηρή έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα μήνα αλλά και ανάκληση και απαγόρευση χρήσης εισιτηρίου ή πρόσκλησης.

Πρόστιμο και στην ΚΑΕ Πανιώνιος το οποίο έφτασε τα 7.300 ευρώ στο σύνολο και είχε να κάνει με υβριστικά συνθήματα και για την «ανάρμοστη συμπεριφορά από φίλαθλο των courtside seats»

Οι ποινές του αθλητικού δικαστή

Επιβάλλεται σε φίλαθλο της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΕ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) που καθόταν στις θέσεις courtside για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15.03.2026: α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα (1) μήνα και γ) ανάκληση και απαγόρευση χρήσης τυχόν υφιστάμενου ή έκδοσης εισιτηρίου διαρκείας, απλού εισιτηρίου ή πρόσκλησης για το ίδιο ανωτέρω διάστημα.

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890): α) χρηματικό πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, β) η ποινή της επίπληξης καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα & γ) χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς από φίλαθλο των courtside seats, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15.03.2026.