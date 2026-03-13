Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε της regular season
Μετά την αναμέτρηση με την Ζάλγκιρις στο «T-Center» ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του άλλους επτά τελικούς έως το τέλος της regular season.
Οι «πράσινοι» αφήνουν πίσω την αναμέτρηση με την λιθουανική ομάδα και στρέφονται στα εναπομείναντα παιχνίδια της κανονικής περιόδου.
Ο Παναθηναϊκός θα δώσει και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στο «T-Center» καθώς θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στις 20/3.
Έκτοτε ακολουθεί η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και η διπλή αγωνιστική με την Ντουμπάι στο Σεράγεβο και την Μονακό εντός έδρας.
Το πρόγραμμα
- 32η αγωνιστική (20/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας
- 33η αγωνιστική (24/03, 20:30): Dubai BC - Παναθηναϊκός
- 34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό
- 35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- 38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
@Photo credits: INTIME
