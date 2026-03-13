Μετά την αναμέτρηση με την Ζάλγκιρις στο «T-Center» ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του άλλους επτά τελικούς έως το τέλος της regular season.

Οι «πράσινοι» αφήνουν πίσω την αναμέτρηση με την λιθουανική ομάδα και στρέφονται στα εναπομείναντα παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στο «T-Center» καθώς θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στις 20/3.

Έκτοτε ακολουθεί η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και η διπλή αγωνιστική με την Ντουμπάι στο Σεράγεβο και την Μονακό εντός έδρας.

Το πρόγραμμα