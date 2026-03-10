Στο Πριγκιπάτο θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός ενόψει της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague για την αναμέτρηση κόντρα στην Μονακό.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Παρίσι και παραμένει σε γαλλικό έδαφος και για την αναμέτρηση στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague.

Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στο Μόντε Κάρλο, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν από τη Μονακό στο «Gaston Medecine» την Πέμπτη 12/3 στις 20:00.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ματς του πρώτου γύρου είχε γνωρίσει την ήττα από τους Μονεγάσκους με 87-92 στο ΣΕΦ.