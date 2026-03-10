Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (10/3) εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρί.

Επιστροφή στη Euroleague για τον Ολυμπιακό, που μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (86-80) στο... ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της Παρασκευής (6/3) και της επικράτησης επί του ΠΑΟΚ (100-73, 8/3).

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται από την Παρί στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής (διεξάγεται πρόωρα) στην ''Adidas Arena'', με στόχο φυσικά να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στο πλεονέκτημα έδρας, έχοντας αυτή τη στιγμή ρεκόρ 19-10.

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:45 και η μετάδοση θα γίνει απευθείας από το Novasports Prime.