Η αποκαθήλωση του λαβάρου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από την οροφή του T-Center, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομά του. Όχι μόνο για τη σχέση του με τον σημερινό Παναθηναϊκό, αλλά κυρίως για τον δεσμό που είχε χτίσει μέχρι τώρα.

Η εικόνα της αφαίρεσης ενός λαβάρου από την οροφή ενός γηπέδου δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια πράξη συμβολικής «διαμαρτυρίας». Όταν όμως αυτό το λάβαρο απεικονίζει τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τον άνθρωπο που μεταξύ άλλων καθόρισε το DNA του νικητή στη σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού, αποδομείται ό,τι έχει χτιστεί σε αυτή τη σχέση του αμοιβαίου πάθους και σεβασμού.

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε να κατεβάσει το λάβαρο που έδειχνε τον Σέρβο θρύλο να σηκώνει την κούπα της Θεσσαλονίκης το 2000, τη δεύτερη EuroLeague του συλλόγου. Μια απόφαση που γεννήθηκε από την οργή για τη διαιτησία και την τρέχουσα θεσμική ιδιότητα του Μποντιρόγκα ως Προέδρου της EuroLeague, αλλά που έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με μια ιστορία αγάπης που κάποτε έμοιαζε... άφθαρτη.

Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που τίθεται θέμα με το συγκεκριμένο λάβαρο. Καθώς και την περσινή σεζόν, στη διάρκεια των play offs με την Αναντολού Εφές, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ζητήσει μέσω Instagram story να κατέβει, έπειτα από φάση στο τέλος του Game 2 που κατά την άποψη των «πρασίνων» αδίκησε τον Κέντρικ Ναν με φάουλ που δέχθηκε από τον Βενσάν Πουαριέ.

Η «ιερή» συμφωνία των 48 ωρών

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1998. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, με το ταπεραμέντο που τον χαρακτήριζε, δεν χρειάστηκε πάνω από 48 ώρες για να πείσει τον κορυφαίο παίκτη της Ευρώπης να φορέσει τα πράσινα.

O ίδιος ο «Ντέκι» έχει παραδεχθεί ότι το πάθος και το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου που ήταν διάχυτα μέσω του τηλεφωνήματός του, ήταν ο βασικός λόγος που είπε το «ναι» για να αποτελέσει τελικά τον ακρογωνιαίο λίθο του τριφυλλιού.

Στα τέσσερα χρόνια του στην ομάδα (1998-2002), κατέκτησε τα πάντα: 2 τρόπαια EuroLeague (2000, 2002), 3 Πρωταθλήματα Ελλάδας (1999, 2000, 2001), MVP Final Four, Πρωταθλήματος και Τελικών.

Στιγμές αξέχαστες που έχουν χαραχτεί μία για πάντα στο μυαλό των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, όπως το πρωτάθλημα του 1999 μέσα στο ΣΕΦ που παραμένει σημείο καμπής στην ιστορία του συλλόγου. Το Ευρωπαϊκό του 2000 στη Θεσσαλονίκη, απ' όπου και προέρχεται το περιβόητο λάβαρο, αλλά και η κορύφωση του 2002 στη Μπολόνια, όταν ο Παναθηναϊκός νίκησε την πανίσχυρη Κίντερ Μπολόνια του Έτορε Μεσίνα και του Μανού Τζινόμπιλι.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το βράδυ της 18ης Μαρτίου 2004; Όταν επέστρεψε ως αντίπαλος με την Μπαρτσελόνα στο κλειστό του Σπόρτιγκ και 800 άτομα ούρλιαζαν «φέρ’ τον Ντέγιαν πίσω Γιαννακόπουλε», με τον ίδιο να σκύβει το κεφάλι από σεμνότητα και συγκίνηση όντας σοκαρισμένος από την αγάπη του κόσμου.



Το «πράσινο» DNA και η σχέση με τον Παύλο και τον Θανάση

Για τον Μποντιρόγκα, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν απλά «δουλειά», αλλά ήταν οικογένεια. Ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές με συγκίνηση για τους δύο ιστορικούς ηγέτες του συλλόγου και στη συνέντευξη του στον Γιάννη Σταυρουλάκη και στο Gazzetta. «Για αυτούς τους ανθρώπους, δίνεις τα πάντα. Δύο αγνοί και υπέροχοι άνθρωποι», είχε πει χαρακτηριστικά εκδηλώνοντας την τιμή του και τον βαθύ σεβασμό που έτρεφε σε εκείνους.

Θυμόταν τον Παύλο να τον αγκαλιάζει μετά από μια ήττα από την ΑΕΚ και να του λέει «αγόρι μου, μη στεναχωριέσαι». Θυμόταν τον Θανάση να ζητάει τηλεόραση στο νοσοκομείο για να δει την ομάδα, έλεγε ο Ντέγιαν, αναγνωρίζοντας πως ο Παναθηναϊκός ήταν για εκείνους η ίδια τους η ζωή.

Η φιλοσοφία των αδελφών Γιαννακόπουλων ήταν ξεκάθαρη. Ο Παναθηναϊκός ήταν κάτι περισσότερο από μια ομάδα. «Είχαν τις οικογένειές τους και τον Παναθηναϊκό. Ήταν το ίδιο για εκείνους», θυμόταν ο Σέρβος.

«Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο οι νίκες στην Μπολόνια ή στον Πειραιά… Οι φίλαθλοί του με άγγιξαν. Από την πρώτη μέρα ένιωσα σαν να μεγάλωσα εκεί! Το αίμα είναι πράσινο», είχε τονίσει, χρησιμοποιώντας μάλιστα την ελληνική γλώσσα.



Η ρήξη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και το τέλος εποχής

Ωστόσο, το «σήμερα» είναι πολύ διαφορετικό από το «χθες». Οι καταστάσεις άλλαξαν και ο «Ντέκι» μεγάλωσε. Η άνοδος του Μποντιρόγκα στον προεδρικό θώκο της EuroLeague άλλαξε τις ισορροπίες και τον έφερε σε άμεση σύγκρουση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ίδιος είχε ερωτηθεί για αυτή την εξέλιξη στο πλαίσιο του τέταρτου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», απαντώντας: «Συνήθως οι αλλαγές γίνονται για καλό. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έχει μείνει στην ιστορία σαν αθλητής, αλλά και για το ήθος του. Θέλω να πιστεύω ότι και σαν παράγοντας θα μπορέσει να μείνει στην ιστορία. Βέβαια, όλα αυτά αποδεικνύονται στην πράξη. Οι άνθρωποι που έφυγαν δεν άφησαν τον πήχη πολύ ψηλά, οπότε δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο κάποιος να πάει καλύτερα, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη. Εγώ θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία όπως και σε όλους τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν νέες θέσεις στην οργάνωση και οφείλουμε να τους στηρίξουμε, αλλά και να μας στηρίξουν για να έχουμε ένα καλύτερο προϊόν από αυτό που είχαμε την τελευταία 20ετία».

Η δυσαρέσκεια δεν άργησε να έρθει και σιγόβραζε εδώ και χρόνια με τον ισχυρό άντρα της «πράσινης» ΚΑΕ να ασκεί ουκ ολίγες φορές σκληρή κριτική με αποδέκτη τον Μποντιρόγκα και τον θεσμικό του ρόλο. «Εγώ ένα έχω να πω, κερδίσουμε χάσουμε, από τη μαφία του Μπερτομέου, έχουμε πάει στη μαφία του Μποντιρόγκα», είχε πει το 2024 μεταξύ άλλων.

Έτσι η κατάσταση οδήγησε στο αποκορύφωμα της απόφασης αφαίρεσης του λαβάρου. Η αρχή είχε γίνει από τα play offs του 2024 και το «Game 2» με την Εφές, αλλά η οριστική «αποκαθήλωση» ήρθε τον Μάρτιο του 2026.

Είναι το τέλος μιας σχέσης; Η ιστορία του Ντέγιαν Μποντιρόγκα με τον Παναθηναϊκό είχε αγάπη, σεβασμό, ένταση και πάθος, όπως και κάθε αληθινή σχέση. Τα πράγματα έχουν αλλάξει για τα καλά και οι ρομαντισμοί ανήκουν στο παρελθόν. Μένει να φανεί αν αυτή είναι η τελευταία σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας του «Ντέκι» με τον Παναθηναϊκό.