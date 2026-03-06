Ιτούδης: Ο άνθρωπος που άλλαξε τη Χάποελ και όμως αμφισβητείται

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για το κεφάλαιο Δημήτρης Ιτούδης στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την έλλειψη σεβασμού στο έργο του τον τελευταίο καιρό μέσα από τα σενάρια διαδοχής του.

Όταν ο Δημήτρης Ιτούδης ανέλαβε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 15 Νοεμβρίου 2024, η ομάδα είχε φιλοδοξίες αλλά όχι την ευρωπαϊκή θέση που βρίσκεται σήμερα. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Έλληνας προπονητής κατάφερε κάτι που δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί. Πήρε ένα πρότζεκτ με μεγάλες βλέψεις στο EuroCup και το οδήγησε στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στην κεντρική σκηνή της EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν βρίσκεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ως κομπάρσος, αλλά ως μια ομάδα που παλεύει, ανταγωνίζεται και δείχνει ότι έχει προοπτική να σταθεροποιηθεί στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κι αυτό το επίτευγμα φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος δημιούργησε μια ομάδα με ξεκάθαρη φιλοσοφία και ταυτότητα.

Την ίδια ώρα που η ομάδα ακολουθώντας το πλάνο του Έλληνα τεχνικού βρίσκεται μέσα στους στόχους της, στο... παρασκήνιο φαίνεται να ανοίγει μια συζήτηση που προκαλεί τουλάχιστον απορία. Δεν είναι μόνο τα διάφορα δημοσιεύματα που συνδέουν τη Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και άλλους προπονητές, είναι και ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Οφέρ Γιανάι, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του τον τελευταίο καιρό που αφήνει περιθώριο για πολλές ερμηνείες.

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα που μοιάζει να στερείται του σεβασμού που θα περίμενε κανείς για έναν προπονητή με τέτοιο έργο. Γιατί πέρα από τα αποτελέσματα, αυτό που πέτυχε ο Δημήτρης Ιτούδης έχει πολύ μεγάλη δυναμική, καθώς πήρε μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά χωρίς να βρίσκεται ψηλά όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς στόχους της και και την οδήγησε σε ένα νέο επίπεδο, προσδίδοντας μεγαλύτερη αξία στο κλαμπ.

Σε έναν σύλλογο που μέχρι πριν μερικά χρόνια προσπαθούσε να βρει τη θέση του στην ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή, θα περίμενε κανείς η επιτυχία πως θα έφερνε στήριξη και σταθερότητα στο σύλλογο. Τελικά συμβαίνει το αντίθετο, καθώς δημιουργείται μια αίσθηση ότι ο άνθρωπος (Ιτούδης) που άλλαξε το αγωνιστικό στάτους της ομάδας καλείται ταυτόχρονα να αποδείξει ξανά την αξία του.

Η πραγματικότητα, όμως, δύσκολα αμφισβητείται. Η Χάποελ της Euroleague έχει τη σφραγίδα του Δημήτρη Ιτούδη. Και αυτό είναι κάτι που ούτε τα δημοσιεύματα, ούτε οι υπαινιγμοί στο εσωτερικό του κλαμπ, αλλά και του ισραηλινού μπάσκετ μπορούν εύκολα να αλλάξουν.

Στον επαγγελματικό αθλητισμό η επιτυχία δεν είναι ποτέ αυτονόητη. Και αυτό που πέτυχε ο Δημήτρης Ιτούδης στη Χάποελ είναι, χωρίς υπερβολή, κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Να την μετατρέψει από μια ομάδα που απλώς ονειρεύονταν, σ’ έναν σύλλογο που υλοποίησε τις φιλοδοξίες του, πολύ γρήγορα... Κι αυτό είναι κάτι που μπορούν να το επιτύχουν πολλοί λίγοι άνθρωποι στον αθλητισμό. Και ο Ιτούδης είναι ένας από αυτούς...

