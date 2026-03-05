Μονακό: Αποδέσμευσε τον Γιοάν Μακουντού

Μονακό: Αποδέσμευσε τον Γιοάν Μακουντού

Η Μονακό αποδέσμευσε τον Γιοάν Μακουντού, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε κοινή λύση συνεργασίας.

Ο Γιοάν Μακουντού αποτελεί παρελθόν από τη Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος ήρθε σε κοινή λύση συνεργασίας μαζί του.

Μέσω ανακοίνωσης η ομάδα του Πριγκιπάτου αποδέσμευσε τον παίκτη τον οποίο τα τελευταία δύο χρόνια τον είχε ως δανεικό και το καλοκαίρι αποφάσισε να τον εντάξη στο ρόστερ.

Ο Γάλλος φόργουορντ την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μέτρησε 6.2 πόντους, 1.8 ριμπάουντ στην EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:

«Η Μονακό και ο Γιοάν Μακουντού συμφώνησαν να τερματίσουν το συμβόλαιο του παίκτη.

 

Όλος ο σύλλογος εύχεται στον Γιοάν το καλύτερο για το υπόλοιπο της καριέρας του».

