Μονακό: Αποδέσμευσε τον Γιοάν Μακουντού
Ο Γιοάν Μακουντού αποτελεί παρελθόν από τη Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος ήρθε σε κοινή λύση συνεργασίας μαζί του.
Μέσω ανακοίνωσης η ομάδα του Πριγκιπάτου αποδέσμευσε τον παίκτη τον οποίο τα τελευταία δύο χρόνια τον είχε ως δανεικό και το καλοκαίρι αποφάσισε να τον εντάξη στο ρόστερ.
Ο Γάλλος φόργουορντ την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μέτρησε 6.2 πόντους, 1.8 ριμπάουντ στην EuroLeague.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:
«Η Μονακό και ο Γιοάν Μακουντού συμφώνησαν να τερματίσουν το συμβόλαιο του παίκτη.
Όλος ο σύλλογος εύχεται στον Γιοάν το καλύτερο για το υπόλοιπο της καριέρας του».
